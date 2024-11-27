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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Совершили теракт возле отделения полиции в центре Житомира: задержаны 5 агентов рф

Киев  •  УНН

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В Житомире задержали группу из 5 человек, которые по заданию российских спецслужб взорвали взрывное устройство возле райуправления полиции. Среди задержанных-четверо подростков и ранее судимый харьковчанин.

СБУ и Нацполиция задержали 5 агентов рф, которые взорвали взрывное устройство возле райуправления полиции в центре Житомире 20 ноября, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

В СБУ заявляют, что злоумышленники действовали по заказу российских спецслужб, которые завербовали их через Телеграм-каналы по поиску "быстрых денег". Для совершения теракта задержанные дистанционно привели в действие самодельное взрывное устройство вблизи здания местного райуправления полиции.

По инструкции российских кураторов они начинили взрывчатку гвоздями и замаскировали в термосе, а ее детонацию осуществили "удаленно" с помощью мобильного телефона. При этом на месте агенты установили скрытые видеокамеры, которые фиксировали подрыв в режиме реального времени.

Тогда в результате взрыва был травмирован один милиционер, который находился на месте происшествия.

Все пятеро террористов, действовавших отдельно друг от друга, были задержаны "по горячим следам" в областном центре. Среди них-46-летний харьковчанин, который дважды отбывал наказание за разбой и грабеж.

По инструкции оккупантов, рецидивист покупал составляющие к взрывчатке, которые потом прятал в заранее оговоренном схроне.

Далее вражеские задания выполняли жители Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет. Двое из них забрали эти "компоненты" из тайника и по предоставленным им схемам в съемной квартире изготовили взрывное устройство.

Двое других соучастников-установили видеокамеры вблизи госучреждения, заложили там взрывчатку и привели ее в действие.

Планировали теракты по всей Украине: задержана группа агентов фсб19 нояб. 2024, 09:57 • 14987 просмотров

Во время обысков у задержанных изъяли составляющие взрывного устройства, сим-карты и мобильные телефоны с доказательствами преступления.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас задержанные находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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