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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Планировали теракты по всей Украине: задержана группа агентов фсб

Планировали теракты по всей Украине: задержана группа агентов фсб

Киев  •  УНН

 • 4892 просмотра

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В Одессе разоблачена агентурная группа ФСБ из трех местных жителей, которые планировали теракты в разных регионах Украины. Одному из них удалось осуществить подрыв в Киеве, после чего всех участников задержали.

Правоохранители обезвредили в Одессе агентурную группу фсб. В ее состав входило трое местных жителей, которые должны были совершать взрывы и поджоги в разных регионах Украины. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

По данным СБУ, в ближайшее время агенты фсб готовили подрыв самодельного взрывного устройства с многочисленными человеческими жертвами на юге Украины.

Фигурантам удалось осуществить один подрыв в Киеве, после которого злоумышленников задержали по горячим следам.

Так, в середине ноября этого года 17-летний участник вражеской ячейки прибыл в Киев, где заложил взрывчатку вблизи здания одного из государственных органов Украины.

Взрывное устройство было начинено гвоздями и шурупами, а приводилось в действие модулем дистанционного управления.

Отмечается, что агент фсб скрывался в арендованных квартирах столицы, а затем поездом вернулся в Одессу для совершения новых терактов.

СБУ задержала в Харькове агентов рф, которые готовили теракты18 нояб. 2024, 08:09 • 15045 просмотров

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали подрывника "на горячем", когда он приобрел химические составляющие и поражающие элементы для изготовления еще одной взрывчатки.

Кроме того, в ходе спецоперации были задержаны его сообщники - двое одесситов в возрасте 15 и 20 лет, которые жгли отделения Укрпочты в портовых городах - Одессе и Николаеве.

Как установило расследование, все трое фигурантов удаленно "замыкались" на одного российского куратора, в поле зрения которого попали в Телеграмм-каналах по поиску легких "заработков".

Агенты разрабатывали и "согласовывали" с ним планы терактов, а также по его инструкции изготавливали легковоспламеняющиеся средства и взрывные устройства.

Сейчас следователи СБУ и Нацполиции сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 258 (террористический акт);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Двое фигурантов находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего участника враждебной группы. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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