СБУ задержала в Харькове агентов рф, которые готовили теракты
Киев • УНН
В Харькове обезврежена оперативно-боевая группа из 4 человек, которые сотрудничали с российской группой. Диверсанты взорвали авто военного ВСУ и готовили теракт на железной дороге.
Правоохранители обезвредили в Харькове оперативно-боевую группу российской группы, которая взорвала авто с украинским военнослужащим и готовила новые теракты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Детали
Как рассказали в СБУ, задержаны все четверо участников группы. Ими оказались местные жители: харьковский инженер-программист, бывший военный и двое безработных.
В июне этого года фигуранты взорвали авто военнослужащего ВСУ. В результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения. Для совершения теракта они, как сообщается, отследили место парковки машины в Харькове и заложили под нее самодельное взрывное устройство.
Отмечается, что деятельность группы координировал боевик "спецназа днр", который воюет против Украины на восточном фронте и сотрудничает с российским гру. По его указанию, после подрыва авто украинского воина, агенты готовили следующий теракт против Сил обороны.
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Для этого они сделали еще одно взрывное устройство и пытались спрятать его в заранее обустроенном тайнике.
Одновременно фигуранты получили задание отследить и пустить под откос железнодорожный поезд, который перевозил военную технику ВСУ на передовую.
Один из фигурантов был задержан "на горячем" в лесополосе, где он пытался спрятать в тайник коробку со взрывным устройством. Другие - задержаны по адресам их проживания.
Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).
Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений агентов по ст. 113 (диверсия) и 258 (террористический акт).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.