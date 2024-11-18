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СБУ задержала в Харькове агентов рф, которые готовили теракты

СБУ задержала в Харькове агентов рф, которые готовили теракты

Киев  •  УНН

 • 8572 просмотра

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В Харькове обезврежена оперативно-боевая группа из 4 человек, которые сотрудничали с российской группой. Диверсанты взорвали авто военного ВСУ и готовили теракт на железной дороге.

Правоохранители обезвредили в Харькове оперативно-боевую группу российской группы, которая взорвала авто с украинским военнослужащим и готовила новые теракты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали 

Как рассказали в СБУ, задержаны все четверо участников группы. Ими оказались местные жители: харьковский инженер-программист, бывший военный и двое безработных.

В июне этого года фигуранты взорвали авто военнослужащего ВСУ. В результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения. Для совершения теракта они, как сообщается, отследили место парковки машины в Харькове и заложили под нее самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что деятельность группы координировал боевик "спецназа днр", который воюет против Украины на восточном фронте и сотрудничает с российским гру. По его указанию, после подрыва авто украинского воина, агенты готовили следующий теракт против Сил обороны.

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Для этого они сделали еще одно взрывное устройство и пытались спрятать его в заранее обустроенном тайнике.

Одновременно фигуранты получили задание отследить и пустить под откос железнодорожный поезд, который перевозил военную технику ВСУ на передовую.

Один из фигурантов был задержан "на горячем" в лесополосе, где он пытался спрятать в тайник коробку со взрывным устройством. Другие -  задержаны по адресам их проживания. 

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  •  ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений агентов по ст. 113 (диверсия) и 258 (террористический акт).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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