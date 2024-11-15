СБУ разоблачила "крота", который передавал рф планы спецопераций СБУ при содействии

ukenru
Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
08:51 • 340 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 91350 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 110476 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
 • 113306 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Эксклюзив
ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
 • 113037 просмотра

ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

Эксклюзив
"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
 • 105714 просмотра

"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксклюзив
Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство
 • 102172 просмотра

Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство

Эксклюзив
В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями
 • 102079 просмотра

В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями

Эксклюзив
НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие
 • 96744 просмотра

НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие

Эксклюзив
Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
 • 107971 просмотра

Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Удар по Одессе: 9-летний мальчик среди пострадавших, сотни домов остались без тепла

Удар по Одессе: 9-летний мальчик среди пострадавших, сотни домов остались без тепла

 • 33589 просмотра
В Одессе после атаки ликвидировано 6 пожаров, пострадали 10 человек и погибла женщина

В Одессе после атаки ликвидировано 6 пожаров, пострадали 10 человек и погибла женщина

 • 47242 просмотра
Ночные атаки беспилотников на краснодарский край: прогремела серия взрывов

Ночные атаки беспилотников на краснодарский край: прогремела серия взрывов

 • 35933 просмотра
США изменили рекомендации для граждан относительно путешествий в Украину

США изменили рекомендации для граждан относительно путешествий в Украину

03:00 • 55437 просмотра
Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики

Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики

04:08 • 26562 просмотра
публикации
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

08:51 • 271 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 114664 просмотра
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

 • 132290 просмотра
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
Эксклюзив

 • 151257 просмотра
"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 137861 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

 • 100879 просмотра
В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

 • 103341 просмотра
Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

 • 103618 просмотра
Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

 • 106938 просмотра
Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

 • 107271 просмотра
Актуальное
СБУ разоблачила "крота", который передавал рф планы спецопераций СБУ при содействии

СБУ разоблачила "крота", который передавал рф планы спецопераций СБУ при содействии

Киев  •  УНН

 • 423 просмотра

Read in English

Военная контрразведка разоблачила подполковника ССО, который был завербован РФ до полномасштабного вторжения. Агент передавал врагу информацию о планах спецопераций ВСУ на юге Украины.

Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского задержала агента российского ГРУ, который передавал врагу планы операций украинских Сил обороны в тылу, передает УНН.

Военная контрразведка и следователи Службы безопасности, при участии Главнокомандующего ВСУ и Командующего ССО, разоблачили «активированного» агента российской военной разведки. Злоумышленником оказался подполковник, командир одного из подразделений ССО, завербованный оккупантами еще до начала полномасштабного вторжения.

Весной 2024 года российский сотрудник ГРУ дистанционно «активировал» агента, поставив ему задачу передавать данные о планах украинских спецопераций за линией фронта. Особый интерес для агрессора представляла информация о рейдах украинских спецназовцев на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

Используя свое служебное положение, «крот» получал данные о маршрутах передвижения, вооружение и цели украинских бойцов. Оккупанты планировали применить эти сведения для уничтожения спецназовцев как на передовой, так и на временно оккупированных территориях юга Украины.

Агент также передавал своему российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны Украины.

В ходе спецоперации военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступления предателя и задержала его. Параллельно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

По материалам следствия, злоумышленник был завербован российской военной разведкой через знакомых в РФ, с которыми поддерживал контакт.

Во время обысков у него изъяли средства конспиративной связи, компьютерную технику, мобильный телефон и носители информации.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.Спецоперацию провели следователи Одесского управления СБУ в сотрудничестве с прокуратурой.

Напомним,

Служба безопасности разоблачила настоятеля храма Калиновского благочиния Винницкой епархии УПЦ (МП), который публично оправдывал вооруженную агрессию рф и ожидал их прихода в регион.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
krymКрым
ukrainaУкраина