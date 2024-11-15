СБУ разоблачила "крота", который передавал рф планы спецопераций СБУ при содействии
Киев • УНН
Военная контрразведка разоблачила подполковника ССО, который был завербован РФ до полномасштабного вторжения. Агент передавал врагу информацию о планах спецопераций ВСУ на юге Украины.
Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского задержала агента российского ГРУ, который передавал врагу планы операций украинских Сил обороны в тылу, передает УНН.
Военная контрразведка и следователи Службы безопасности, при участии Главнокомандующего ВСУ и Командующего ССО, разоблачили «активированного» агента российской военной разведки. Злоумышленником оказался подполковник, командир одного из подразделений ССО, завербованный оккупантами еще до начала полномасштабного вторжения.
Весной 2024 года российский сотрудник ГРУ дистанционно «активировал» агента, поставив ему задачу передавать данные о планах украинских спецопераций за линией фронта. Особый интерес для агрессора представляла информация о рейдах украинских спецназовцев на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.
Используя свое служебное положение, «крот» получал данные о маршрутах передвижения, вооружение и цели украинских бойцов. Оккупанты планировали применить эти сведения для уничтожения спецназовцев как на передовой, так и на временно оккупированных территориях юга Украины.
Агент также передавал своему российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны Украины.
В ходе спецоперации военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступления предателя и задержала его. Параллельно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
По материалам следствия, злоумышленник был завербован российской военной разведкой через знакомых в РФ, с которыми поддерживал контакт.
Во время обысков у него изъяли средства конспиративной связи, компьютерную технику, мобильный телефон и носители информации.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.Спецоперацию провели следователи Одесского управления СБУ в сотрудничестве с прокуратурой.
Напомним,
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