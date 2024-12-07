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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Серия мощных взрывов прогремела возле аэродрома в Майкопе

Серия мощных взрывов прогремела возле аэродрома в Майкопе

Киев  •  УНН

 • 990 просмотра

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В столице Адыгеи ночью прогремели сильные взрывы вблизи местного аэродрома. После взрывов вспыхнул пожар, причины инцидента пока неизвестны.

В ночь на субботу в Майкопе, столице Республики Адыгея (рф), прогремела серия сильных взрывов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, эпицентром инцидента стал район местного аэродрома. Очевидцы сообщают о пожаре, который вспыхнул вскоре после взрывов. 

В Сети активно распространяются предположения, что на месте работало ПВО, однако официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Взрывы в Крыму: в минобороны рф заявляют о якобы уничтожении десяти ракет4 янв. 2024, 14:58 • 25469 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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