Серия мощных взрывов прогремела возле аэродрома в Майкопе
Киев • УНН
В столице Адыгеи ночью прогремели сильные взрывы вблизи местного аэродрома. После взрывов вспыхнул пожар, причины инцидента пока неизвестны.
В ночь на субботу в Майкопе, столице Республики Адыгея (рф), прогремела серия сильных взрывов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, эпицентром инцидента стал район местного аэродрома. Очевидцы сообщают о пожаре, который вспыхнул вскоре после взрывов.
В Сети активно распространяются предположения, что на месте работало ПВО, однако официальной информации о причинах взрывов пока нет.
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