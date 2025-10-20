В Румынии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе российской компании "Лукойл": есть пострадавшие

$41.730.10
48.760.24
ukenru
12:10 • 6650 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
08:37 • 18357 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 44058 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 24167 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 27203 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 10042 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 25156 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 25988 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 64742 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 108777 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
78%
749мм
Популярные новости
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда20 октября, 04:49 • 32349 просмотра
Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский20 октября, 07:56 • 17604 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 29585 просмотра
Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли "пощечиной" встреча Трампа с путиным в Будапеште без европейцев09:15 • 12290 просмотра
Зеленский объяснил, чем путин постоянно пытается "подкупить" Трампа10:40 • 9744 просмотра
публикации
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления08:22 • 44057 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 29688 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 108777 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 75324 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 153950 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Венгрия
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 59656 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 60219 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 79368 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 77609 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 103630 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot
ATACMS
МиГ-31

В Румынии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе российской компании "Лукойл": есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1532 просмотра

На нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil в румынском городе Плоешти произошел взрыв, завод принадлежит российской компании. Один человек получил серьезные травмы, но пожара не было.

В Румынии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе российской компании "Лукойл": есть пострадавшие

В румынском городе Плоешти произошел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil, принадлежащего российской компании "Лукойл". Инцидент произошел без последующего пожара, однако один человек получил серьезные травмы. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.

Детали

В понедельник днем в промышленной зоне города Плоешти (уезд Прахова, Румыния) прогремел взрыв на территории нефтеперерабатывающего предприятия Petrotel Lukoil. Об инциденте сообщило местное издание Digi24 со ссылкой на Инспекцию по чрезвычайным ситуациям Праховы.

Взрыв, не сопровождавшийся пожаром, произошел на территории предприятия, расположенного на улице Михай Браву, муниципалитет Плоешти. Мы вмешались с мобильной бригадой интенсивной терапии для обследования, лечения и транспортировки 57-летнего мужчины, который был в сознании, с черепно-лицевой травмой и травмой левой нижней конечности 

– заявили спасатели.

Пострадавшего оперативно госпитализировали в отделение неотложной помощи города Плоешти, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Взрыв в столице Румынии: по меньшей мере трое погибших, 13 пострадавших17.10.25, 13:28 • 4507 просмотров

По информации местных органов власти, взрыв произошел в помещении, принадлежащем экономическому оператору, который занимается производством и распределением нефтепродуктов. На момент инцидента на территории завода проводились плановые ремонтные работы, которые начались несколькими днями ранее.

Официальные причины взрыва пока не объявлены. Представители румынских экстренных служб проводят проверку обстоятельств происшествия и оценивают возможные технические нарушения во время ремонтных работ.

В Румынии произошел пожар на оружейном заводе, власти подозревают диверсию03.08.25, 12:42 • 4770 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Румыния