В Румынии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе российской компании "Лукойл": есть пострадавшие
Киев • УНН
На нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil в румынском городе Плоешти произошел взрыв, завод принадлежит российской компании. Один человек получил серьезные травмы, но пожара не было.
В румынском городе Плоешти произошел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil, принадлежащего российской компании "Лукойл". Инцидент произошел без последующего пожара, однако один человек получил серьезные травмы. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.
Детали
В понедельник днем в промышленной зоне города Плоешти (уезд Прахова, Румыния) прогремел взрыв на территории нефтеперерабатывающего предприятия Petrotel Lukoil. Об инциденте сообщило местное издание Digi24 со ссылкой на Инспекцию по чрезвычайным ситуациям Праховы.
Взрыв, не сопровождавшийся пожаром, произошел на территории предприятия, расположенного на улице Михай Браву, муниципалитет Плоешти. Мы вмешались с мобильной бригадой интенсивной терапии для обследования, лечения и транспортировки 57-летнего мужчины, который был в сознании, с черепно-лицевой травмой и травмой левой нижней конечности
Пострадавшего оперативно госпитализировали в отделение неотложной помощи города Плоешти, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
По информации местных органов власти, взрыв произошел в помещении, принадлежащем экономическому оператору, который занимается производством и распределением нефтепродуктов. На момент инцидента на территории завода проводились плановые ремонтные работы, которые начались несколькими днями ранее.
Официальные причины взрыва пока не объявлены. Представители румынских экстренных служб проводят проверку обстоятельств происшествия и оценивают возможные технические нарушения во время ремонтных работ.
