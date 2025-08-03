В Румынии произошел пожар на оружейном заводе, власти подозревают диверсию

На оружейном заводе в городе Куджир в Румынии произошел масштабный пожар. Ущерб достигает более 400 тысяч евро. Власти рассматривают версию саботажа. Об этом сообщает Radio Romania Actualitati, пишет УНН.

На оружейном заводе в городе Куджир произошел масштабный пожар. По данным властей, ущерб от пожара составил более 400 000 евро.

В результате инцидента никто не пострадал, в то же время уничтожено по меньшей мере 150 тысяч пулеметных патронов, еще около 250 тысяч могут быть непригодными к использованию.

Министр экономики Раду Мируце не исключает возможности саботажа, однако окончательную причину выясняет полиция. Пожар удалось локализовать лишь через шесть часов, во время тушения прозвучало несколько взрывов.

Причина пожара пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Мне интересно узнать конкретно: что там произошло, было ли это вызвано внешними факторами, или это самовозгорание? Я понимаю, что рассматриваются все варианты, с большей или меньшей вероятностью подтверждения. Жду результатов специалистов