В Венгрии горел нефтеперерабатывающий завод MOL "Дунай"

На установке AV3 Дунайского нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте вечером 20 октября произошло возгорание. По состоянию на утро пожар локализован, жертв нет. Венгерская нефтегазовая компания MOL выясняет причины инцидента.

Пишет УНН со ссылкой на Magyar Nemzet.

На установке AV3 Дунайского нефтеперерабатывающего завода компании MOL вспыхнул пожар, который впоследствии локализовали пожарные, с обеспечением контроля пострадавшей территории. Пострадавших нет, точная причина аварии расследуется.

Согласно официальной информации, никто на территории места возгорания не пострадал.

Сейчас ущерб оценивается, а установки, не находившиеся в зоне возгорания, постепенно возобновляют работу,

Мы соблюдаем протоколы чрезвычайных ситуаций на пострадавших заводах и, оценивая ущерб, постепенно перезапускаем блоки завода, не пострадавшие от пожара