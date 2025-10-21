$41.760.03
09:34
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32
РФ снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
В Венгрии горел нефтеперерабатывающий завод MOL "Дунай"

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Пожар на установке AV3 Дунайского нефтеперерабатывающего завода в венгерском городе Сазхаломбатта вспыхнул в понедельник вечером. По данным на утро вторника, 21 октября, пожарным удалось локализовать возгорание. Оценивается ущерб.

В Венгрии горел нефтеперерабатывающий завод MOL "Дунай"

На установке AV3 Дунайского нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте вечером 20 октября произошло возгорание. По состоянию на утро пожар локализован, жертв нет. Венгерская нефтегазовая компания MOL выясняет причины инцидента.

Пишет УНН со ссылкой на Magyar Nemzet.

Подробности

На установке AV3 Дунайского нефтеперерабатывающего завода компании MOL вспыхнул пожар, который впоследствии локализовали пожарные, с обеспечением контроля пострадавшей территории. Пострадавших нет, точная причина аварии расследуется.

Согласно официальной информации, никто на территории места возгорания не пострадал.

Сейчас ущерб оценивается, а установки, не находившиеся в зоне возгорания, постепенно возобновляют работу,

Мы соблюдаем протоколы чрезвычайных ситуаций на пострадавших заводах и, оценивая ущерб, постепенно перезапускаем блоки завода, не пострадавшие от пожара

- говорится в заявлении компании.

Также местные власти "постоянно контролируют качество воздуха", и по официальной информации, значений, превышающих допустимую норму для здоровья, зафиксировано не было.

Дополнение

В своем заявлении Mol отмечает: в ближайший период они сосредоточатся на поставках из Венгрии, а также рассматривают необходимость использования стратегических запасов.

Напомним

На нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil в румынском городе Плоешти произошел взрыв, завод принадлежит российской компании. Один человек получил серьезные травмы, но пожара не было.

Игорь Тележников

Новости Мира
Венгрия