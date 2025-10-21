В Венгрии горел нефтеперерабатывающий завод MOL "Дунай"
Киев • УНН
Пожар на установке AV3 Дунайского нефтеперерабатывающего завода в венгерском городе Сазхаломбатта вспыхнул в понедельник вечером. По данным на утро вторника, 21 октября, пожарным удалось локализовать возгорание. Оценивается ущерб.
На установке AV3 Дунайского нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте вечером 20 октября произошло возгорание. По состоянию на утро пожар локализован, жертв нет. Венгерская нефтегазовая компания MOL выясняет причины инцидента.
Пишет УНН со ссылкой на Magyar Nemzet.
Подробности
На установке AV3 Дунайского нефтеперерабатывающего завода компании MOL вспыхнул пожар, который впоследствии локализовали пожарные, с обеспечением контроля пострадавшей территории. Пострадавших нет, точная причина аварии расследуется.
Согласно официальной информации, никто на территории места возгорания не пострадал.
Сейчас ущерб оценивается, а установки, не находившиеся в зоне возгорания, постепенно возобновляют работу,
Мы соблюдаем протоколы чрезвычайных ситуаций на пострадавших заводах и, оценивая ущерб, постепенно перезапускаем блоки завода, не пострадавшие от пожара
Также местные власти "постоянно контролируют качество воздуха", и по официальной информации, значений, превышающих допустимую норму для здоровья, зафиксировано не было.
Дополнение
В своем заявлении Mol отмечает: в ближайший период они сосредоточатся на поставках из Венгрии, а также рассматривают необходимость использования стратегических запасов.
Напомним
На нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil в румынском городе Плоешти произошел взрыв, завод принадлежит российской компании. Один человек получил серьезные травмы, но пожара не было.