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В Таїланді заборонять рекреаційне вживання канабісу

В Таїланді заборонять рекреаційне вживання канабісу

Київ • УНН

 • 25574 перегляди

Таїланд збирається заборонити рекреаційне вживання канабісу і запропонувати новий законопроект, що дозволяє лише медичне використання наркотику.

Уряд Таїланду терміново внесе законопроєкт про заборону рекреаційного вживання канабісу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Таїланду Чонланан Срікаєв, пише  France-Press, інформує УНН.

Деталі

У вівторок міністр охорони здоров'я Таїланду  заявив, що новий законопроект, який забороняє рекреаційне вживання канабісу, буде запропоновано на засіданні кабінету наступного тижня.

"У новий законопроект буде внесено поправки щодо існуючого, щоб дозволити використання коноплі лише для здоров’я та в медичних цілях", — сказав журналістам.

За його словами, використання канабісу "для розваги вважається неправильним".

Доповнення 

У минулі вихідні відбувся скандал після того, як відвідувачі концерту британської рок-групи Coldplay у Бангкоку поскаржилися в соціальних мережах, заявивши, що "весь концерт пахне марихуаною".

Нагадаємо

Таїланд вперше в Азії легалізував вирощування і вживання наркотику у 2022 році. Канабіс було виключено зі списку заборонених наркотиків  за попереднього уряду, до якого входила партія Bhumjaithai, яка виступала за легалізацію.

Цей крок спонукав до появи сотень диспансерів канабісу по всій країні, зокрема в Бангкоку, що викликало занепокоєння критиків, які наголошували на необхідності жорсткішого законодавства.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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