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В Таиланде запретят рекреационное употребление каннабиса

В Таиланде запретят рекреационное употребление каннабиса

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 22:30  •  5054 просмотра

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Таиланд собирается запретить рекреационное употребление каннабиса и предложить новый законопроект, разрешающий только медицинское использование наркотика.

Правительство Таиланда срочно внесет законопроект о запрете рекреационного употребления каннабиса. Об этом заявил министр здравоохранения Таиланда Чонланан Срикаев, пишет  France-Press, информирует УНН.

Детали

Во вторник министр здравоохранения Таиланда  заявил, что новый законопроект, запрещающий рекреационное употребление каннабиса, будет предложен на заседании кабинета на следующей неделе.

"В новый законопроект будут внесены поправки относительно существующего, чтобы разрешить использование конопли только для здоровья и в медицинских целях", - сказал журналистам.

По его словам, использование каннабиса "для развлечения считается неправильным".

Дополнение 

В минувшие выходные произошел скандал после того, как посетители концерта британской рок-группы Coldplay в Бангкоке пожаловались в социальных сетях, заявив, что "весь концерт пахнет марихуаной".

Напомним

Таиланд впервые в Азии легализовал выращивание и употребление наркотика в 2022 году. Каннабис был исключен из списка запрещенных наркотиков  при предыдущем правительстве, в которое входила партия Bhumjaithai, выступавшая за легализацию.

Этот шаг побудил к появлению сотен диспансеров каннабиса по всей стране, в частности в Бангкоке, что вызвало беспокойство критиков, которые подчеркивали необходимость более жесткого законодательства.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
tailandТаиланд
В Таїланді заборонять рекреаційне вживання канабісу
Thailand to ban recreational use of cannabis
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В Таиланде запретят рекреационное употребление каннабиса

Таиланд собирается запретить рекреационное употребление каннабиса и предложить новый законопроект, разрешающий только медицинское использование наркотика.

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