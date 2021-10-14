Вірменія в суді ООН звинуватила Азербайджан у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі"

Деталі

Представник Вірменії Єгіше Кіракосян звернувся з проханням, у зв'язку з відкриттям слухань в Міжнародному суді, за клопотанням Вірменії про застосування до суддів термінових тимчасових заходів для запобігання порушенню Азербайджаном міжнародної конвенції про викоріненні етнічної дискримінації.

Серед заходів, які Вірменія хоче, щоб суд наклав на Азербайджан, - наказ про звільнення та репатріації військовополонених, а також припинення ненависницьких висловлювань на адресу вірмен.

Кіракосян заявив, що Вірменія не просила суд винести рішення про причини війни, а "прагне запобігти і виправити порочне коло насильства і ненависті, скоєних проти етнічних вірмен".

Кіракосян заявив суду, що, незважаючи на угоду, яка поклала кінець торішньому конфлікту, "Азербайджан продовжує підтримувати і активно пропагувати міжнаціональну ворожнечу щодо вірмен".

Він додав, що Азербайджан "захоплює, катує і довільно затримує численних військовослужбовців вірменських збройних сил і цивільних осіб етнічного вірменського походження" і "продовжує руйнувати вірменське культурну спадщину і релігійні об'єкти або заперечувати вірменський характер і економічний контроль території".

Заступник міністра закордонних справ Азербайджану Ельнур Мамедов заявив, що запит Вірменії "помилковий і повинен бути відхилений".

Азербайджан також подав аналогічну справу про дискримінацію своїх громадян з боку Вірменії, а також звернувся до всесвітнього суду з проханням про застосування забезпечувальних заходів. Слухання у справі Азербайджану почнуться наступного понеділка.

Адвокати Азербайджану заявили, що Баку звільнив більшість ув'язнених, а ті, хто залишається в ув'язненні, були засуджені або переслідуються за звинуваченнями, включаючи вбивства, катування і шпигунство.

Всесвітній суд, формально відомий як Міжнародний суд, є судом Організації Об'єднаних Націй для вирішення спорів між країнами. Суду ще належить визначити, чи володіє він юрисдикцією у даній справі. Пройдуть роки, перш ніж судді винесуть остаточне рішення у справі Вірменії проти Азербайджану, але попередні рішення по обом запитам, ймовірно, будуть винесені в найближчі тижні.

Доповнення

Справа пов'язана з давньою ворожнечею, яка вилилася в торішню війну через спірний регіону Нагірний Карабах, в результаті якої загинуло понад 6 600 осіб. Цей регіон знаходиться в складі Азербайджану, але з моменту закінчення сепаратистської війни в 1994 році перебував під контролем етнічних вірменських сил, підтримуваних Вірменією.

Минулорічний конфлікт закінчився, коли прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав за посередництва Росії угоду про припинення вогню, яка надала Азербайджану контроль над частинами Нагірного Карабаху, а також прилеглими територіями, окупованими вірменами.

Вірменія заявляє, що у війні загинуло понад 3 700 вірмен і жителів Нагірного Карабаху. Азербайджан заявив, що втратив 2 900 осіб.