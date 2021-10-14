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Армения в суде ООН обвинила Азербайджан в "разжигании межнациональной розни"

Армения в суде ООН обвинила Азербайджан в "разжигании межнациональной розни"

Киев  •  УНН

 • 29910 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Армения призвала судей в суде ООН в четверг приказать Азербайджану освободить армян, задержанных во время шестинедельной войны в прошлом году, и прекратить разжигание межнациональной розни. Азербайджан призвал судей отклонить запросы. Две страны сошлись в зале суда в Гааге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Представитель Армении Егише Киракосян обратился с просьбой, в связи с открытием слушаний в Международном суде, по ходатайству Армении о применении к судьям срочных временных мер для предотвращения нарушения Азербайджаном международной конвенции о искоренении этнической дискриминации.

Среди мероприятий, которые Армения хочет, чтобы суд наложил на Азербайджан - приказ об увольнении и репатриации военнопленных, а также прекращение ненавистнических высказываний в адрес армян.

Киракосян заявил, что Армения не просила суд вынести решение о причине войны, а "стремится предотвратить и исправить порочный круг насилия и ненависти, совершенных против этнических армян".

Киракосян заявил суду, что, несмотря на соглашение, положившее конец прошлогоднему конфликту, "Азербайджан продолжает поддерживать и активно пропагандировать межнациональную рознь среди армян".

Он добавил, что Азербайджан "захватывает, пытает и произвольно задерживает многочисленных военнослужащих армянских вооруженных сил и гражданских лиц этнического армянского происхождения" и "продолжает разрушать армянское культурное наследие и религиозные объекты или отрицать армянский характер и экономический контроль территории".

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что запрос Армении "ложный и должен быть отклонен".

Азербайджан также подал аналогичное дело о дискриминации своих граждан со стороны Армении, а также обратился к всемирному суду с просьбой о применении обеспечительных мер. Слушания по делу Азербайджана начнутся в следующий понедельник.

Адвокаты Азербайджана заявили, что Баку освободил большинство заключенных, а те, кто остается в заключении, были осуждены или преследуются по обвинению, включая убийства, пытки и шпионаж.

Всемирный суд, формально известный как Международный суд является судом Организации Объединенных Наций для разрешения споров между странами. Суду еще предстоит определить, обладает ли он юрисдикцией по данному делу. Пройдут годы, прежде чем судьи вынесут окончательное решение по делу Армении против Азербайджана, но предварительные решения по обоим запросам, вероятно, будут вынесены в ближайшие недели.

Дополнение

Дело связано с давней враждой, которая вылилась в прошлогоднюю войну за спорный региона Нагорный Карабах, в результате которой погибло более 6 600 человек. Этот регион находится в составе Азербайджана, но с момента окончания сепаратистской войны в 1994 году находился под контролем этнических армянских сил, поддерживаемых Арменией.

Прошлогодний конфликт закончился, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал при посредничестве России соглашение о прекращении огня, которое предоставило Азербайджану контроль над частями Нагорного Карабаха, а также прилегающими территориями, оккупированными армянами.

Армения заявляет, что в войне погибло более 3 700 армян и жителей Нагорного Карабаха. Азербайджан заявил, что потерял 2 900 человек.

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