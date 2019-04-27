В США суд відхилив рекордні 30 запитів про стеження за підозрюваними в шпигунстві

За даними газети, цей суд у 2018 році відхилив повністю 30 таких запитів і ще 42 частково. Суд FISA також розпорядився внести зміни в текст ще понад 250 запитів. Як зазначається у виданні, це найвищі показники з моменту початку публікації такої звітності в 2015 році.

Президент США Дональд Трамп в вересні 2018 року розпорядився розсекретити документацію Мін'юсту США, ФБР і управління директора національної розвідки щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року. У число таких документів включені матеріали екс-директора ФБР Джеймса Комі і його заступника Ендрю Маккейба, екс-агента ФБР Пітера Стржока і його колеги Лізи Пейдж, а також колишнього високопоставленого чиновника Мін'юсту США Брюса Ора. Були оприлюднені і "сторінки з 10-ї по 12-ю і з 17-ї по 34-ю" заяви в суд в рамках FISA про встановлення стеження за колишнім радником з питань зовнішньої політики в передвиборній кампанії Трампа Картером Пейджем.

Нинішній президент США неодноразово критикував FISA, стверджуючи, що положення закону застосовувалися для стеження за його передвиборним штабом. Згідно з попередньою версією закону, американські спецслужби не мали права вести аналогічну стеження за американцями без постанови суду, проте громадяни США могли потрапити під дію програми і опинитися під наглядом, якщо вони контактували з іноземцями, які перебували в полі зору розвідки. На початку 2018 року республіканцям у Конгресі вдалося внести в закон поправки, що утрудняють стеження за американцями.

Нагадаємо, Мін'юст США вважає публікацію повного доповіді Мюллера передчасною і зайвою.