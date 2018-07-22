Білий дім розсекретив запит ФБР про стеження за членом штабу Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Адміністрація президента США передала газеті The New York Times матеріали під грифом “Цілком таємно”, які стали підставою для початку розслідування тверджень про змову між передвиборчим штабом Дональда Трампа і російською владою. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
За її словами, мова йде про декілька документів, датованих жовтнем 2016 року, включаючи запит ФБР на проведення стеження за колишнім помічником Трампа Картером Пейджем в рамках Закону про спостереження за іноземною розвідкою (FISA).
“ФБР вважає, що Пейдж був об’єктом націленого вербування з боку російської влади”, — наводить видання витяги з запиту, окремі фрагменти якого були відредаговані. Його автори стверджували, що Пейдж “встановив відносини з посадовими особами Росії, включаючи офіцерів російської розвідки”, а також “взаємодіє і вступив в змову з російською владою”.
У квітні голова спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Девін Нуньєс (республіканець від штату Каліфорнія) направив лист на ім’я першого заступника міністра юстиції Рода Розенстайна і директора ФБР Крістофера Рея з вимогою надати йому відомості, які послужили підставою для початку згаданого вище розслідування. Нуньєс нагадав, що ще 24 серпня 2017 року Комітет зажадав у ФБР і Мін’юсту розшифровки так званих електронних комунікацій, які дозволили розпочати розслідування щодо кампанії Трампа, причому в рамках контррозвідувальної діяльності. Однак відомості були надані “в дуже відредагованій формі”. Більш того, спецслужби відмовилися передати комітету більш детальну інформацію, незважаючи на те, що ця відмова могла спричинити судовий розгляд.
Як повідомляв УНН, глава нацрозвідки США пояснив свою реакцію на запрошення Путіна до Вашингтона.