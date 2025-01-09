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Порошенко, через якого вибухнуло 60% усього запасу боєприпасів України, не має права повчати нас, як воювати - боєць ЗСУ

Київ • УНН

 • 56658 перегляди

Порошенко, через якого вибухнуло 60% усього запасу боєприпасів України, не має права повчати нас, як воювати - боєць ЗСУ.

Народний депутат Петро Порошенко не має морального права повчати Збройні сили України, як вести війну, враховуючи, що сам роками сприяв послабленню обороноздатності країни. Про це написав український військовий Олексій "Сталкер", коментуючи брифінг політика щодо рекомендацій ЗСУ.

За словами військового, Порошенку не слід критикувати та повчати ЗСУ, як воювати, через те, що той сам знищував добробати, розграбовував армію зі Свинарчуками, втратив 60% боєприпасів під час свого правління, разом з чиновниками зловживали держкоштами на будівництві фортифікацій, а його сини-ухилянти ховаються у Лондоні.

"Спроби Порошенка в лакшері-вбранні повчати ЗСУ, як треба воювати – це плювок на могили полеглих захисників… Найбагатший депутат Верховної Ради традиційно в костюмі за тисячі доларів повчає Збройні сили України військовому ремеслу. Незважаючи на те, що його сини-ухилянти ховаються в Лондоні від мобілізації, Петро Олексійович на повному серйозі корчив із себе бойового бригадного генерала. На допомогу він покликав голову фракції "Євросолідарності" в парламенті Герасимова, який якраз нещодавно купив віллу в Іспанії поруч з віллами Порошенка та його кума Свинарчука. Разом вони розповідали, як треба будувати фортифікації, як краще розпорядитися коштами українців на ЗСУ, як перешкодити росії фінансувати її армію і багато іншого", - пише військовий.

Олексій "Сталкер", який воював ще з 2014 року, дорікнув Порошенку та перелічив дії колишнього очільника держави, які, на його думку, призвели до знищення обороноздатності країни.

"Порошенко, який в 2014 році обіцяв закінчити війну за 24 години, свідомо знищив більшу частину добровольчих батальйонів під Іловайськом. Разом зі Свинарчуками розграбували армію та "Укроборонпром". За період його правління було знищено 60% усіх боєприпасів країни (7! великих військових складів), які суттєво вплинули б на нашу обороноздатність, особливо на період травня-липня, коли західних систем було ще мало, а наш БК закінчувався. Розпиляв з чиновниками мільярди на фортифікаціях, які могли б стримати ворога. 200 метрів хваленої стіни Яценюка-Порошенка, то просто смішно. Цей перелік можна продовжувати. Руками таких як Порошенко та його друзів Свинарчуків, Медведчуків та інших було створено підґрунтя для російського вторгнення. Вони роками грабували країну та платили податки в росії, а сьогодні Порошенко виходить і армію, як треба воювати. Гидко все це", - пише Олексій "Сталкер".

Як повідомлялось раніше, до звинувачення Порошенка в державній зраді за торгівлю з ОРДЛО можуть додатися і санкції РНБО за газові угоди із рф та фінансування держави-агресора.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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