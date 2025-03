Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за членом штаба Трампа

КИЕВ. 22 июля. УНН. Администрация президента США передала газете The New York Times материалы под грифом “Совершенно секретно”, которые стали основанием для начала расследования утверждений о сговоре между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.