Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за членом штаба Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Администрация президента США передала газете The New York Times материалы под грифом “Совершенно секретно”, которые стали основанием для начала расследования утверждений о сговоре между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
По ее словам, речь идет о нескольких документах, датированных октябрем 2016 года, включая запрос ФБР на проведение слежки за бывшим помощником Трампа Картером Пейджем в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA).
“ФБР считает, что Пейдж был объектом нацеленной вербовки со стороны российских властей”, — приводит издание выдержки из запроса, отдельные фрагменты которого были отредактированы. Его авторы утверждали, что Пейдж “установил отношения с должностными лицами России, включая офицеров российской разведки”, а также “взаимодействует и вступил в сговор с российскими властями”.
В апреле председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес (республиканец от штата Калифорния) направил письмо на имя первого заместителя министра юстиции Рода Розенстайна и директора ФБР Кристофера Рея с требованием предоставить ему сведения, которые послужили основанием для начала упомянутого выше расследования. Нуньес напомнил, что еще 24 августа 2017 года комитет затребовал у ФБР и минюста расшифровки так называемых электронных коммуникаций, которые позволили начать расследование в отношении кампании Трампа, причем в рамках контрразведывательной деятельности. Однако сведения были предоставлены “в очень отредактированной форме”. Более того, спецслужбы отказались передать комитету более подробную информацию, несмотря на то, что этот отказ мог повлечь судебное разбирательство.
Как сообщал УНН, глава нацразведки США объяснил свою реакцию на приглашение Путина в Вашингтон.