Херсонщина під щоденними обстрілами: загинули 7 людей, 55 отримали поранення

Минулої доби російські війська обстріляли 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок атак пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, сільськогосподарська техніка та автомобілі. Про це розповів начальник Херсонської ОВА сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

За добу загинуло троє людей: чоловік у Дніпрянському та двоє місцевих жителів у Бериславі, віком 40 і 27 років. Упродовж дня, за словами Прокудіна, ворог завдавав ударів дронами та артилерією по Бериславу, Дніпрянському та Херсону. Внаслідок цього постраждало дев’ятеро людей.

Ранкові атаки та нові жертви

Сьогодні обстріли тривають. О 8:30 росіяни обстріляли село Незламне Білозерської громади. Начальник ОВА розповів, що загинула жінка, яка отримала смертельні поранення, перебуваючи на вулиці.

Також російські дрони атакували Берислав, де вибухові травми та уламкові поранення дістали двоє жінок і один чоловік.

Постраждалі перебувають під наглядом лікарів.

О 11:00 російська авіація завдала удару по центру Херсона. Чотири керовані авіабомби влучили у місто. Постраждало шестеро людей – двоє жінок і четверо чоловіків.

Одному з потерпілих допомогу надали на місці, інші перебувають у лікарнях.

Підсумки

З серпня місяця минулого року, за 5 місяців 2024 року майже 12 тисяч ударів БПЛА, внаслідок яких 54 людини загинуло, ще 609 дістали поранення, серед них 8 дітей. Цьогоріч, тільки за ці дні, окупанти били 650 разів з БПЛА. Станом на зараз через ці атаки семеро людей загинули і 55 поранено