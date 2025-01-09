росіяни вдарили по Херсону трьома КАБами, є постраждалі

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Російські війська завдали авіаудару по Херсону трьома керованими бомбами, влучивши у приватний будинок, підприємство та дитсадок. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 6 осіб, які отримали різні травми.

Російські війська вранці завдали авіаудар по Херсону трьома керованими авіабомбами, влучивши у приватний будинок, підприємство та дитсадок, відомо про низку постраждалих, повідомив у четвер голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Об 11.00 російські терористи вдарили по Херсону з авіації. Було випущено три керовані авіабомби. Одна КАБ влучила у приватний будинок, зруйнувавши його. З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес", - написав Мрочко.

З його слів, також внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі. "Є влучання в підприємство і дитсадок", - повідомив Мрочко.

Згодом, з його слів, стало відомо ще про двох постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Херсону.

"Чоловіки 52 та 62 років були на вулиці в момент влучання КАБ. 62-річному потерпілому медики надали допомогу на місці. В нього вибухова травма та уламкове поранення правої кисті. 52-річного пораненого доставлено до лікарні. У чоловіка садна обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми", - написав Мрочко.

Пізніше він повідомив, що "ще двох постраждалих внаслідок авіаудару рашистів доправлено до лікарні". "У жінки 1961 та чоловіка 1957 р.н. мінно-вибухова травма. Зараз їх дообстежують", - зазначив Мрочко.

Доповнення

За даними Офісу Генпрокурора, раніше сьогодні в регіоні військові рф знов атакували кілька вулиць у Бериславі за допомогою БпЛА. Унаслідок атак загинув 54-річний чоловік, ще троє цивільних зазнали поранень. 

Також ворог обстріляв з артилерії селище Незламне, що у Білозерській громаді. 60-річна жінка отримала травми, несумісні з життям.

Російські атаки на Херсонщині: з ранку одна людина загинула, 3 поранено від дронів09.01.25, 10:44 • 21803 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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