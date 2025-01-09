россияне ударили по Херсону тремя КАБами, есть пострадавшие
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по Херсону тремя управляемыми бомбами, попав в частный дом, предприятие и детсад. В результате атаки пострадали по меньшей мере 6 человек, которые получили различные травмы.
Российские войска утром нанесли авиаудар по Херсону тремя управляемыми авиабомбами, попав в частный дом, предприятие и детсад, известно о ряде пострадавших, сообщил в четверг глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В 11.00 российские террористы ударили по Херсону из авиации. Было выпущено три управляемые авиабомбы. Одна КАБ попала в частный дом, разрушив его. Из-под завалов достали мужчину и женщину, которых забрала скорая. У 85-летней пострадавшей контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Еще у одной пострадавшей острая реакция на стресс", - написал Мрочко.
По его словам, также в результате вражеского авиаудара возникли пожары. "Есть попадания в предприятие и детсад", - сообщил Мрочко.
Позже, по его словам, стало известно еще о двух пострадавших в результате вражеского авиаудара по Херсону.
"Мужчины 52 и 62 лет были на улице в момент попадания КАБ. 62-летнему пострадавшему медики оказали помощь на месте. У него взрывная травма и осколочное ранение правой кисти. 52-летний раненый доставлен в больницу. У мужчины ссадины лица, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы", - написал Мрочко.
Позже он сообщил, что "еще двое пострадавших в результате авиаудара рашистов доставлены в больницу". "У женщины 1961 и мужчины 1957 г.р. минно-взрывная травма. Сейчас их дообследуют", - отметил Мрочко.
Дополнение
По данным Офиса Генпрокурора, ранее сегодня в регионе военные рф вновь атаковали несколько улиц в Бериславе с помощью БпЛА. В результате атак погиб 54-летний мужчина, еще трое гражданских получили ранения.
Также враг обстрелял из артиллерии поселок Незламное, что в Белозерской громаде. 60-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Российские атаки в Херсонской области: с утра один человек погиб, 3 ранены от дронов9 янв. 2025, 08:44 • 13138 просмотров