Российские атаки в Херсонской области: с утра один человек погиб, 3 ранены от дронов
Киев • УНН
В Белозерской общине погибла женщина в результате российского обстрела. В Бериславе трое мирных жителей получили ранения от атак БпЛА, также повреждены здания в Херсоне.
В Херсонской области сегодня с утра из-за атак российских войск один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщили в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Около 08:30 под российским ударом оказалось Незламное Белозерской громады. В результате вражеской атаки смертельные ранения получила женщина, которая находилась на улице", - сообщил Прокудин.
По данным Херсонской ОВА, также около 07:00 россияне атаковали с БПЛА Берислав. В результате сброса взрывчатки с дрона 71-летняя женщина и 60-летний мужчина ранены, их доставили в больницу.
Кроме того, по данным ОВА, утром российские войска атаковали с дрона велосипедистку в Бериславе. В результате сброса взрывчатки с БПЛА 64-летняя женщина ранена, ее доставили в больницу.
Также враг атаковал Херсон вчера ночью и сегодня утром. "Из-за "прилетов" повреждено транспортное средство, частные и многоквартирные дома. В домах - изувечены стены, крыши, выбиты стекла. Информация о пострадавших среди горожан не поступала", - сообщил Прокудин.
В Херсонской области из-за российских обстрелов 4 погибших, 10 раненых9 янв. 2025, 06:58 • 12802 просмотра