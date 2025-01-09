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Российские атаки в Херсонской области: с утра один человек погиб, 3 ранены от дронов

Российские атаки в Херсонской области: с утра один человек погиб, 3 ранены от дронов

Киев  •  УНН

 • 6278 просмотра

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В Белозерской общине погибла женщина в результате российского обстрела. В Бериславе трое мирных жителей получили ранения от атак БпЛА, также повреждены здания в Херсоне.

В Херсонской области сегодня с утра из-за атак российских войск один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщили в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Около 08:30 под российским ударом оказалось Незламное Белозерской громады. В результате вражеской атаки смертельные ранения получила женщина, которая находилась на улице", - сообщил Прокудин.

По данным Херсонской ОВА, также около 07:00 россияне атаковали с БПЛА Берислав. В результате сброса взрывчатки с дрона 71-летняя женщина и 60-летний мужчина ранены, их доставили в больницу.

Кроме того, по данным ОВА, утром российские войска атаковали с дрона велосипедистку в Бериславе. В результате сброса взрывчатки с БПЛА 64-летняя женщина ранена, ее доставили в больницу.

Также враг атаковал Херсон вчера ночью и сегодня утром. "Из-за "прилетов" повреждено транспортное средство, частные и многоквартирные дома. В домах - изувечены стены, крыши, выбиты стекла. Информация о пострадавших среди горожан не поступала", - сообщил Прокудин.

В Херсонской области из-за российских обстрелов 4 погибших, 10 раненых9 янв. 2025, 06:58 • 12802 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон