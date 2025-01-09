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Російські атаки на Херсонщині: з ранку одна людина загинула, 3 поранено від дронів

Київ • УНН

 • 21803 перегляди

У Білозерській громаді загинула жінка внаслідок російського обстрілу. У Бериславі троє мирних жителів отримали поранення від атак БпЛА, також пошкоджено будівлі в Херсоні.

У Херсонській області сьогодні з ранку через атаки російських військ одна людина загинула, ще троє отримали поранення, повідомили у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Близько 08:30 під російським ударом опинилося Незламне Білозерської громади. Внаслідок ворожої атаки смертельні поранення дістала жінка, яка перебувала на вулиці", - повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

За даними Херсонської ОВА, також близько 07:00 росіяни атакували з БпЛА Берислав. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 71-річна жінка та 60-річний чоловік поранені, їх доставили до лікарні.

Окрім того, за даними ОВА, зранку російські війська атакували з дрона велосипедистку у Бериславі. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 64-річна жінка поранена, її доставили до лікарні.

Також ворог атакував Херсон вчора вночі й сьогодні зранку. "Через "прильоти" пошкоджено транспортний засіб, приватні й багатоквартирні будинки. В оселях - понівечено стіни, дахи, вибито шибки. Інформація щодо потерпілих серед містян не надходила", - повідомив Прокудін.

На Херсонщині через російські обстріли 4 загиблих, 10 поранених09.01.25, 08:58 • 22317 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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