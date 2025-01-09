На Херсонщині через російські обстріли 4 загиблих, 10 поранених

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російські війська обстріляли 40 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак загинули 4 людини, 10 поранені, пошкоджено житлові будинки.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 40 населених пунктів, внаслідок атак рф загинули 4 людини, 10 поранені, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами, як повідомив Прокудін, опинилися місто ХЕрсон та ще 39 населених пунктів в області. російські військові, за його даними, били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарську споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 10 - дістали поранення", - вказав Прокудін.

І додав, що також стало відомо про загибель жителя Берислава через вчорашню російську атаку. "Ввечері окупанти вдарили по місту з БпЛА. Через скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік", - написав Прокудін.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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