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У Херсоні призупинили громадський транспорт до трьох селищ через "підвищену ворожу активність" - МВА

У Херсоні призупинили громадський транспорт до трьох селищ через "підвищену ворожу активність" - МВА

Київ • УНН

 • 22885 перегляди

Через активність ворога тимчасово зупинено громадський транспорт до Наддніпрянського, Молодіжного та Інженерного. Внаслідок атак російських дронів за добу загинуло двоє людей, ще кілька отримали поранення.

У Херсоні повідомили про тимчасову призупинку сполучення громадським транспортом з низкою навколишніх селищ "через підвищену ворожу активність". Про це написав голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram у середу, пише УНН.

Деталі

"Через підвищену ворожу активність тимчасово призупинено сполучення громадським транспортом із селищами Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне. Про відновлення руху маршрутних автобусів повідомимо додатково", - вказав Мрочко.

Він також зазначив, що російські терористи продовжують застосовувати безпілотники проти мирних жителів Херсонської громади - скидають вибухівку на людей, транспорт, атакують будинки, дистанційно мінують звільнені території.

"Особливо уважними треба бути у прибережних зонах Херсонської громади, мікрорайоні Корабел та у самому Херсоні - на вулицях Перекопській, Університетській, Залаегерсег", - написав Мрочко.

Доповнення

За даними Херсонської ОВА, лише з початку доби відомо про двох загиблих та низку поранених через ворожі атаки.

Зокрема, російські війська атакували з дрона Наддніпрянське. Під ворожий удар потрапив 57-річний чоловік, отримав поранення.

Також сьогодні зранку через атаки російських БпЛА у Бериславі постраждали двоє людей. Через скидання вибухівки з дрона 66-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення руки. У 69-річної жінки діагностували вибухову травму, уламкові поранення рук, ніг, голови та живота.

"У Бериславі росіяни вбили з БпЛА місцевого жителя. Через скидання вибухівки з дрона загинув 40-річний чоловік. Також вибухову травму і поранення ноги дістала 43-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги", - зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 10:40 російські війська вкрили вогнем Наддніпрянське. Через ворожий обстріл травми, несумісні з життям, дістав 71-річний чоловік", - зазначив Прокудін.

Також, зі слів Прокудіна, росіяни опівдні скинули вибухівку з дрона на цивільну автівку у Корабельному районі Херсона. "Пробитий дах, вибите скло, понівечений салон. На щастя, минулося без потерпілих", - вказав голова ОВА.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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