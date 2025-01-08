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В Херсоне приостановили общественный транспорт в три поселка из-за "повышенной вражеской активности" - ГВА

В Херсоне приостановили общественный транспорт в три поселка из-за "повышенной вражеской активности" - ГВА

Киев  •  УНН

 • 7456 просмотра

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Из-за активности врага временно остановлен общественный транспорт в Надднепрянское, Молодежное и Инженерное. В результате атак российских дронов за сутки погибли два человека, еще несколько получили ранения.

В Херсоне сообщили о временной приостановке сообщения общественным транспортом с рядом окрестных поселков "из-за повышенной вражеской активности". Об этом написал глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram в среду, пишет УНН.

Детали

"Из-за повышенной вражеской активности временно приостановлено сообщение общественным транспортом с поселками Надднепрянское, Молодежное, Инженерное. О возобновлении движения маршрутных автобусов сообщим дополнительно", - указал Мрочко.

Он также отметил, что российские террористы продолжают применять беспилотники против мирных жителей Херсонской громады - сбрасывают взрывчатку на людей, транспорт, атакуют дома, дистанционно минируют освобожденные территории.

"Особенно внимательными надо быть в прибрежных зонах Херсонской громады, микрорайоне Корабел и в самом Херсоне - на улицах Перекопской, Университетской, Залаэгерсег", - написал Мрочко.

Дополнение

По данным Херсонской ОВА, только с начала суток известно о двух погибших и ряде раненых из-за вражеских атак.

В частности, российские войска атаковали с дрона Надднепрянское. Под вражеский удар попал 57-летний мужчина, получил ранения.

Также сегодня утром из-за атаки российских БпЛА в Бериславе пострадали два человека. Из-за сброса взрывчатки с дрона 66-летний мужчина получил взрывную травму и ранение руки. У 69-летней женщины диагностировали взрывную травму, осколочные ранения рук, ног, головы и живота.

"В Бериславе россияне убили из БпЛА местного жителя. Из-за сброса взрывчатки с дрона погиб 40-летний мужчина. Также взрывную травму и ранение ноги получила 43-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи", - отметил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Около 10:40 российские войска покрыли огнем Надднепрянское. Из-за вражеского обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получил 71-летний мужчина", - отметил Прокудин.

Также, по словам Прокудина, россияне в полдень сбросили взрывчатку с дрона на гражданскую машину в Корабельном районе Херсона. "Пробита крыша, выбиты стекла, изуродованный салон. К счастью, обошлось без пострадавших", - указал глава ОВА.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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