В Херсонской области из-за российских обстрелов 4 погибших, 10 раненых
Киев • УНН
российские войска обстреляли 40 населенных пунктов Херсонской области. В результате атак погибли 4 человека, 10 ранены, повреждены жилые дома.
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 40 населенных пунктов, в результате атак рф погибли 4 человека, 10 ранены, сообщил в четверг председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами, как сообщил Прокудин, оказались город Херсон и еще 39 населенных пунктов в области. российские военные, по его данным, били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 4 частных дома. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, сельхозтехнику и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 10 - получили ранения", - указал Прокудин.
И добавил, что также стало известно о гибели жителя Берислава из-за вчерашней российской атаки. "Вечером оккупанты ударили по городу из БпЛА. Из-за сброса взрывчатки с дрона ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина", - написал Прокудин.
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