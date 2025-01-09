Херсонщина под ежедневными обстрелами: погибли 7 человек, 55 получили ранения

ukenru
Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
13:24 • 14800 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
09:59 • 68432 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
09:49 • 101271 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
09:39 • 102912 просмотра

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 115322 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 176468 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 142410 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 165593 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 184299 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 178898 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

 • 115604 просмотра
В Украину идет потепление: прогноз погоды на сегодня

В Украину идет потепление: прогноз погоды на сегодня

 • 29052 просмотра
Над Украиной сбили 46 из 70 вражеских дронов

Над Украиной сбили 46 из 70 вражеских дронов

 • 24211 просмотра
Рада приняла закон об особенностях постановки на воинский учет: что ожидает женщин

Рада приняла закон об особенностях постановки на воинский учет: что ожидает женщин

09:24 • 41790 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

10:48 • 39617 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 176468 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 143037 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 148260 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 194461 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 197380 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

10:48 • 39617 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 107279 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 106511 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 105562 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 108054 просмотра
Актуальное
Херсонщина под ежедневными обстрелами: погибли 7 человек, 55 получили ранения

Херсонщина под ежедневными обстрелами: погибли 7 человек, 55 получили ранения

Киев  •  УНН

 • 7749 просмотра

Read in English

За сутки россияне обстреляли 40 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. С начала года оккупанты нанесли 650 ударов БПЛА по региону.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате атак повреждены многоэтажки, частные дома, сельскохозяйственная техника и автомобили. Об этом рассказал начальник Херсонской ОВА сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

За сутки погибли три человека: мужчина в Днепрянском и двое местных жителей в Бериславе, в возрасте 40 и 27 лет. В течение дня, по словам Прокудина, враг наносил удары дронами и артиллерией по Бериславу, Днепрянскому и Херсону. В результате этого пострадали девять человек.

Утренние атаки и новые жертвы

Сегодня обстрелы продолжаются. В 8:30 россияне обстреляли село Несокрушимое Белозерской громады. Начальник ОВА рассказал, что погибла женщина, которая получила смертельные ранения, находясь на улице.

Также российские дроны атаковали Берислав, где взрывные травмы и осколочные ранения получили две женщины и один мужчина.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

В 11:00 российская авиация нанесла удар по центру Херсона. Четыре управляемые авиабомбы попали в город. Пострадали шесть человек - две женщины и четверо мужчин.

Одному из пострадавших помощь оказали на месте, остальные находятся в больницах.

Итоги

С августа месяца прошлого года, за 5 месяцев 2024 года почти 12 тысяч ударов БПЛА, в результате которых 54 человека погибли, еще 609 получили ранения, среди них 8 детей. В этом году, только за эти дни, оккупанты били 650 раз с БПЛА. По состоянию на сейчас из-за этих атак семь человек погибли и 55 ранены

 - рассказал Прокудин.

Реакция властей

Начальник Херсонской ОВА сообщил, что военные совместно с гражданскими усиливают систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В 2024 году подразделения Сил обороны получили более 400 систем РЭБ. Однако количество атак увеличивается, а российские террористы пытаются поражать все населенные пункты вдоль Днепра.

Ситуация с транспортом

Из-за вражеских обстрелов приостановлено движение общественного транспорта между Херсоном и населенными пунктами Днепрянское, Молодежное и Инженерное. Восстановление возможно только после стабилизации ситуации с безопасностью, но дату назвать пока не могут.

Напомним,

Российские войска нанесли авиаудар по Херсону тремя управляемыми бомбами, попав в частный дом, предприятие и детский сад. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
khersonХерсон

Обратиться по вопросам размещения рекламы