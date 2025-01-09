Херсонщина под ежедневными обстрелами: погибли 7 человек, 55 получили ранения
Киев • УНН
За сутки россияне обстреляли 40 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. С начала года оккупанты нанесли 650 ударов БПЛА по региону.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате атак повреждены многоэтажки, частные дома, сельскохозяйственная техника и автомобили. Об этом рассказал начальник Херсонской ОВА сказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
За сутки погибли три человека: мужчина в Днепрянском и двое местных жителей в Бериславе, в возрасте 40 и 27 лет. В течение дня, по словам Прокудина, враг наносил удары дронами и артиллерией по Бериславу, Днепрянскому и Херсону. В результате этого пострадали девять человек.
Утренние атаки и новые жертвы
Сегодня обстрелы продолжаются. В 8:30 россияне обстреляли село Несокрушимое Белозерской громады. Начальник ОВА рассказал, что погибла женщина, которая получила смертельные ранения, находясь на улице.
Также российские дроны атаковали Берислав, где взрывные травмы и осколочные ранения получили две женщины и один мужчина.
Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
В 11:00 российская авиация нанесла удар по центру Херсона. Четыре управляемые авиабомбы попали в город. Пострадали шесть человек - две женщины и четверо мужчин.
Одному из пострадавших помощь оказали на месте, остальные находятся в больницах.
Итоги
С августа месяца прошлого года, за 5 месяцев 2024 года почти 12 тысяч ударов БПЛА, в результате которых 54 человека погибли, еще 609 получили ранения, среди них 8 детей. В этом году, только за эти дни, оккупанты били 650 раз с БПЛА. По состоянию на сейчас из-за этих атак семь человек погибли и 55 ранены
Реакция властей
Начальник Херсонской ОВА сообщил, что военные совместно с гражданскими усиливают систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В 2024 году подразделения Сил обороны получили более 400 систем РЭБ. Однако количество атак увеличивается, а российские террористы пытаются поражать все населенные пункты вдоль Днепра.
Ситуация с транспортом
Из-за вражеских обстрелов приостановлено движение общественного транспорта между Херсоном и населенными пунктами Днепрянское, Молодежное и Инженерное. Восстановление возможно только после стабилизации ситуации с безопасностью, но дату назвать пока не могут.
Напомним,
Российские войска нанесли авиаудар по Херсону тремя управляемыми бомбами, попав в частный дом, предприятие и детский сад.