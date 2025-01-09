Херсонщина под ежедневными обстрелами: погибли 7 человек, 55 получили ранения

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате атак повреждены многоэтажки, частные дома, сельскохозяйственная техника и автомобили. Об этом рассказал начальник Херсонской ОВА сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

За сутки погибли три человека: мужчина в Днепрянском и двое местных жителей в Бериславе, в возрасте 40 и 27 лет. В течение дня, по словам Прокудина, враг наносил удары дронами и артиллерией по Бериславу, Днепрянскому и Херсону. В результате этого пострадали девять человек.

Утренние атаки и новые жертвы

Сегодня обстрелы продолжаются. В 8:30 россияне обстреляли село Несокрушимое Белозерской громады. Начальник ОВА рассказал, что погибла женщина, которая получила смертельные ранения, находясь на улице.

Также российские дроны атаковали Берислав, где взрывные травмы и осколочные ранения получили две женщины и один мужчина.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

В 11:00 российская авиация нанесла удар по центру Херсона. Четыре управляемые авиабомбы попали в город. Пострадали шесть человек - две женщины и четверо мужчин.

Одному из пострадавших помощь оказали на месте, остальные находятся в больницах.

Итоги

С августа месяца прошлого года, за 5 месяцев 2024 года почти 12 тысяч ударов БПЛА, в результате которых 54 человека погибли, еще 609 получили ранения, среди них 8 детей. В этом году, только за эти дни, оккупанты били 650 раз с БПЛА. По состоянию на сейчас из-за этих атак семь человек погибли и 55 ранены