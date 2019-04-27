В США суд отклонил рекордные 30 запросов о слежке за подозреваемыми в шпионаже

По данным газеты, этот суд в 2018 году отклонил полностью 30 таких запросов и еще 42 частично. Суд FISA также распорядился внести изменения в текст еще более 250 запросов. Как отмечается в издании, это самые высокие показатели с момента начала публикации такой отчетности в 2015 году.

Президент США Дональд Трамп в сентябре 2018 года распорядился рассекретить документацию Минюста США, ФБР и управление директора национальной разведки по вмешательству России в американские выборы 2016 года. В число таких документов включены материалы экс-директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, экс-агента ФБР Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж, а также бывшего высокопоставленного чиновника Минюста США Брюса Ора. Были обнародованы и "страницы с 10 по 12-й и с 17-й по 34-ю" заявления в суд в рамках FISA об установлении слежки за бывшим советником по вопросам внешней политики в предвыборной кампании Трампа Картером Пейджем.

Нынешний президент США неоднократно критиковал FISA, утверждая, что положения закона применялись для слежения за его предвыборным штабом. Согласно предварительной версии закона, американские спецслужбы не имели права вести аналогичную слежку за американцами без постановления суда, однако граждане США могли попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактировали с иностранцами, которые находились в поле зрения разведки. В начале 2018 года республиканцам в Конгрессе удалось внести в закон поправки, затрудняющие слежения за американцами.

Напомним, Минюст США считает публикацию полного докладе Мюллера преждевременной и излишней.