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В США смертність від COVID-19 сягнула найнижчого рівня з березня минулого року

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Кількість щоденних смертей від коронавірусу в США сягнула найнижчого рівня з березня минулого року. Про це заявили фахівці Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC). Також знижується число нових випадків інфікування, передає УНН.

В США смертність від COVID-19 сягнула найнижчого рівня з березня минулого року

Деталі

В середньому минулого тижня від наслідків COVID-19 в країні вмирало 546 чоловік за добу.

Цитата

“Вакцинація призвела до різкого скорочення випадків захворювання, госпіталізацій і смертей. Вперше з початку пандемії число випадків захворювання знизилося у всіх 50 штатах. Ми перемагаємо в боротьбі з вірусом”, — заявив радник Білого дому з боротьби з коронавірусом Енді Славітт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США понад 600 тисяч дітей менш ніж за тиждень отримали вакцину від COVID-19

Доповнення

На сьогоднішній день хоча б одну дозу вакцини від SARS-CoV-2 отримали 47,5 відсотка населення США.

Деталі

Раніше в понеділок прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі оголосила, що до кінця червня США направлять іншим країнам в цілому 80 млн доз вакцин від коронавірусу. З них 20 млн доз препаратів до кінця червня будуть передані країнам, які борються з пандемією. Це доповнення до 60 млн доз схваленої в США вакцини, розробленої британсько-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, які будуть поставлені Вашингтоном за кордон протягом травня-червня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава ВООЗ привітав рішення США направити 80 млн доз вакцин в інші країни

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