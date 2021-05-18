У США понад 600 тисяч дітей менш ніж за тиждень отримали вакцину від COVID-19

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"Менш ніж за тиждень ми вакцинували більше 600 тисяч дітей у віці від 12 до 15 років, а всього на даний момент вакциновано понад 4,1 мільйони підлітків у віці від 12 до 17 років", - сказав глава Центру з контролю захворюваннями Рошель Валенскі.

Деталі

Так, на даний момент у США понад півмільйона дітей у віці від 12 до 15 років отримали вакцину від Covid-19 - менш ніж через тиждень з тих пір, як Центри з контролю і профілактиці захворювань схвалили її для публічного розповсюдження.

Консультативний комітет з практики імунізації схвалив використання вакцини Pfizer від Covid-19 для підлітків у віці від 12 до 15 років. Діти складають 20% населення США і Pfizer раніше заявив, що дослідження показали, що його вакцина є на 100% ефективною для дітей у віці від 12 до 15 років.

Доповнення

Канадські молекулярні біологи створили вакцину від коронавірусу, що складається з вірусоподібних частинок рослинного походження, і перевірили її в дії на двох сотнях добровольців, які брали участь в першій фазі клінічних випробувань.