В США более 600 тысяч детей менее чем за неделю получили вакцину от COVID-19

КИЕВ. 18 мая. УНН. В США менее чем за неделю получили вакцину от COVID-10 более 600 тысяч детей в возрасте от 12 до 15 лет, а всего на данный момент вакцинировано более 4,1 миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает УНН со ссылкой на CNBC.