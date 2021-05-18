В США более 600 тысяч детей менее чем за неделю получили вакцину от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В США менее чем за неделю получили вакцину от COVID-10 более 600 тысяч детей в возрасте от 12 до 15 лет, а всего на данный момент вакцинировано более 4,1 миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает УНН со ссылкой на CNBC.
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"Менее чем за неделю мы вакцинировали более 600 тысяч детей в возрасте от 12 до 15 лет, а всего на данный момент вакцинировано более 4,1 миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет", - сказал глава Центра по контролю заболеваниями Рошель Валенский.
Детали
Так, на данный момент в США более полумиллиона детей в возрасте от 12 до 15 лет получили вакцину от Covid-19 - менее чем через неделю с тех пор, как Центры по контролю и профилактике заболеваний одобрили ее для публичного распространения.
Консультативный комитет по практике иммунизации одобрил использование вакцины Pfizer от Covid-19 для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Дети составляют 20% населения США и Pfizer ранее заявил, что исследования показали, что его вакцина является на 100% эффективной для детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Дополнение
Канадские молекулярные биологи создали вакцину от коронавируса, состоящую из вирусоподобных частиц растительного происхождения, и проверили ее в действии на двух сотнях добровольцев, участвовавших в первой фазе клинических испытаний.