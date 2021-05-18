Вакцина від COVID-19 рослинного походження пройшла першу фазу випробувань - дослідження

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“Наші спостереження показали, що добровольці однаково добре переносили всі варіанти введення вакцини в їхній організм. Після ін’єкції другої дози кількість антитіл в крові більшості з них було приблизно в десять разів вище, ніж в плазмі людей, які перехворіли на COVID-19”, — пишуть дослідники.

За минулий рік вчені з США, Британії, Китаю і ряду інших країн розробили декілька десятків вакцин від коронавірусу нового типу, частина яких вже пройшла клінічні випробування і масово застосовується для захисту населення від COVID-19.

Серед цих препаратів присутні і класичні інактивовані і рекомбінантні вакцини, і щеплення на базі нових і майже невивчених технологій, що дозволяють вводити в людські клітини фрагменти чужорідної РНК і змушувати їх виробляти велику кількість білків вірусу. Частина вакцин була створена на базі інших вірусів і технологій, які вже використовуються для створення різних щеплень.

Група канадських молекулярних біологів під керівництвом Брайана Ворда, професора університету Макгілла в Монреалі, розробила першу вакцину від коронавірусу, яка проводиться за допомогою генно-модифікованих рослин.

Вона являє собою набір з вірусоподібних частинок, що складаються з фрагментів оболонки коронавірусу, інструкції по збірці яких були вставлені вченими в геном тютюну Бентама (Nicotiana benthamiana), австралійського родича звичайного тютюну. Для цього вчені заразили його паростки за допомогою генно-модифікованих бактерій Agrobacterium tumefaciens, здатних вставляти чужорідні сегменти ДНК в геном рослин, які вони вражають.

Перші результати нової вакцини

Подібний підхід, як пояснюють професор Ворд і його колеги, не є чимось радикально новим — він широко використовується при створенні вакцини від грипу, гепатиту B і папіломавірусу. Подібна технологія значно здешевлює щеплення, дозволяє зберігати їх при відносно високих температурах, близько 2-8 градусів Цельсія, і при цьому виробництво вакцин рослинного походження легко масштабувати.

Роботу цієї вакцини вчені перевірили на групі з двох сотень добровольців у віці від 18 до 49 років, які проживають в Монреалі і Квебеку. Підготувавши кілька різних варіантів щеплень, біологи ввели вірусоподібні частки учасникам експерименту і простежили, як на їхню появу відреагували імунітет і організм в цілому добровольців.

Подальші спостереження показали, що вакцина не викликала серйозних побічних ефектів за винятком яскраво вираженої втоми, яка виникла у одного з учасників дослідів відразу після ін’єкції. В цілому вона виявилася безпечною для пацієнтів при будь-яких стратегіях введення в організм.

При цьому вчені виявили, що після одноразового введення щеплення велика кількість антитіл до SARS-CoV-2 з’явилося у приблизно 60% учасників дослідів, тоді як дві ін’єкції вакцини привели до їхнього формування у 91% добровольців. В середньому концентрація цих молекул в організмі добровольців була приблизно на порядок вище, ніж у пацієнтів, які нещодавно перенесли коронавірусну інфекцію.

Найближчим часом, як зазначили дослідники, вони опублікують дані, зібрані в ході другої і третьої фаз клінічних випробувань. Ці перевірки, як сподіваються професор Ворд і його колеги, завершаться настільки ж вдало, що дозволить створеній ними вакцині стати доступною альтернативою для РНК-вакцин, які широко застосовуються в США і Канаді сьогодні.