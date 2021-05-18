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Вакцина от COVID-19 растительного происхождения прошла первую фазу испытаний - исследование

Киев • УНН

 • 16726 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Канадские молекулярные биологи создали вакцину от коронавируса, состоящую из вирусоподобных частиц растительного происхождения, и проверили ее в действии на двух сотнях добровольцев, участвовавших в первой фазе клинических испытаний. Результаты этих опытов были раскрыты в статье в журнале Nature Medicine, пишет УНН.

Вакцина от COVID-19 растительного происхождения прошла первую фазу испытаний - исследование

Детали

“Наши наблюдения показали, что добровольцы одинаково хорошо переносили все варианты введения вакцины в их организм. После инъекции второй дозы количество антител в крови большинства из них было примерно в десять раз выше, чем в плазме людей, переболевших COVID-19”, — пишут исследователи.

За прошлый год ученые из США, Британии, Китая и ряда других стран разработали несколько десятков вакцин от коронавируса нового типа, часть которых уже прошла клинические испытания и массово применяется для защиты населения от COVID-19.

Среди этих препаратов присутствуют и классические инактивированные и рекомбинантные вакцины, и прививки на базе новых и почти неизученных технологий, позволяющих вводить в человеческие клетки фрагменты чужеродной РНК и заставлять их производить большое количество белков вируса. Часть вакцин была создана на базе других вирусов и технологий, уже используемых для создания различных прививок.

Группа канадских молекулярных биологов под руководством Брайана Уорда, профессора университета Макгилла в Монреале, разработала первую вакцину от коронавируса, которая производится при помощи генно-модифицированных растений.

Она представляет собой набор из вирусоподобных частиц, состоящих из фрагментов оболочки коронавируса, инструкции по сборке которых были вставлены учеными в геном табака Бентама (Nicotiana benthamiana), австралийского родича обычного табака. Для этого ученые заразили его ростки при помощи генно-модифицированных бактерий Agrobacterium tumefaciens, способных вставлять чужеродные сегменты ДНК в геном поражаемых ими растений.

Первые результаты новой вакцины

Подобный подход, как объясняют профессор Уорд и его коллеги, не является чем-то радикально новым — он широко используется при создании вакцины от гриппа, гепатита B и папилломавируса. Подобная технология значительно удешевляет прививки, позволяет хранить их при относительно высоких температурах, около 2-8 градусов Цельсия, и при этом производство вакцин растительного происхождения легко масштабировать.

Работу этой вакцины ученые проверили на группе из двух сотен добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, проживающих в Монреале и Квебеке. Подготовив несколько разных вариантов прививок, биологи ввели вирусоподобные частицы участникам эксперимента и проследили, как на их появление отреагировали иммунитет и организм в целом добровольцев.

Последующие наблюдения показали, что вакцина не вызывала серьезных побочных эффектов за исключением ярко выраженной усталости, возникшей у одного из участников опытов сразу после инъекции. В целом она оказалась безопасной для пациентов при любых стратегиях ввода в организм.

При этом ученые обнаружили, что после однократного введения прививки большое число антител к SARS-CoV-2 появилось у примерно 60% участников опытов, тогда как две инъекции вакцины привели к их формированию у 91% добровольцев. В среднем концентрация этих молекул в организме добровольцев была примерно на порядок выше, чем у пациентов, недавно перенесших коронавирусную инфекцию.

В ближайшее время, как отметили исследователи, они опубликуют данные, собранные в ходе второй и третьей фаз клинических испытаний. Эти проверки, как надеются профессор Уорд и его коллеги, завершатся столь же удачно, что позволит созданной ими вакцине стать доступной альтернативой для РНК-вакцин, которые широко применяются в США и Канаде сегодня.

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