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Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Киев  •  УНН

 • 19566 просмотра

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Кевин Смит анонсировал разработку сиквела культовой комедийной драмы «Догма» спустя 25 лет после выхода оригинала. Режиссер подтвердил возвращение Мэтта Дэймона и Бена Аффлека к своим ролям.

Спустя 25 лет после дебюта сиквел комедийной драмы "Догма" с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком в главных ролях режиссера Кевина Смита наконец-то в разработке, сообщает NME, пишет УНН.

Детали

Во время выступления на Vulture Festival в воскресенье Смит рассказал, что работает над сиквелом комедийной драмы 1999 года с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком в главных ролях. 

"Некоторые люди скажут: "Не трогай это, черт возьми. Ты это испортишь". И я здесь, чтобы сказать вам: я буду. (...) Я нашел способ зайти", - сказал Смит.

Смит продолжил, что он уверен, что Дэймон и Аффлек вернутся, чтобы повторить свои роли в той или иной форме: "Ждите от них камео - больше, чем просто камео. Единственный способ сделать продолжение "Догмы" - если они там будут. Так что рассчитывайте на то, что эти ребята там будут".

В "Догме" Дэймон и Аффлек сыграли падших ангелов Локи и Бартлби соответственно, также в фильме снялись Сальма Хайек, Алан Рикман, Крис Рок, Джейсон Ли и Аланис Мориссетт, Джейсон Мьюз и Смит.

Рассказывая о том, почему он уверен, что Дэймон и Аффлек вернутся в "Догме 2", Смит сказал, что их отношения восходят к 1997 году, когда он спас их фильм "Умница Уилл Хантинг" от ада разработки - фильм стал успешным у критиков. С тех пор пара возвращалась к Смиту, появляясь в камео или снимаясь в нескольких его фильмах: "Я мог держать это над головами обоих в течение 25 чертовых лет, поэтому они продолжают появляться во всех фильмах".

Дополнение

Смит запустил View Askewinverse, которая состоит из четырех франшиз, вместе с "Клерками", в 1994 году. Кинематографическая вселенная также включает "Тусовщиков из супермаркета", "В погоне за Эми" 1997 года и "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар" 2001 года. Аффлек играл в "В погоне за Эми" с Дэймоном в небольшой роли, и пара появлялась в "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар" и "Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка" 2019 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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