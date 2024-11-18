Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможное предоставление разрешения Украине нанести удар по россии ракетами большой дальности, отметил, что с этим решением США затянули почти на год и объяснил почему. Об этом он сказал в комментарии УНН.

Помните, как кто-то в военных экспертов сказал, что лучшее ПВО в рф - это Джо Байден. Затянули почти на год разрешение на применение ракет. Ракет у нас нет, разрешение есть, а ракет нет. Ни британских, ни французских. Все, что нам дали мы уже отстреляли, и ATACMS нет. Поэтому когда они появятся - это огромный вопрос - сказал Жданов.

Он отметил, что на сегодня россия по данным разведки фактически убрала все запасы в ближайшей глубине.

"Они оставили склады и перевалочные базы, хабы на глубине более 300 километров от нашей границы. Поэтому теперь, если по НПЗ позволят бить, то будет хорошо, если по заводам позволят, то будет хорошо, а военных объектов там осталось очень мало", - сказал Жданов.

Также эксперт отметил, что минусом является то, что сначала объявили в СМИ о разрешении, ведь сначала должно быть боевое применение, а потом объявление об этом.

Сделали все наоборот, обычно сначала идет боевое применение, а потом объявляют, что мы применили такой то вид оружия, достигли таких то успехов, а сейчас мы проанонсировали. Вчера российская пресса вся вышла с картами возможных зон поражения этих ракет. Как вы думаете генеральный штаб рф принял меры? Я думаю да и уже давно. А теперь мы радуемся разрешению, все проанонсировали, враг предупрежден, а теперь мы сядем и будем ждать пока придут ракеты - отметил Жданов.

Военный эксперт Валерий Рябых в комментарии УНН подчеркнул, что пока имеем информационный всплеск и ссылаемся не на официальные источники, а на СМИ о разрешении ударов бить вглубь россии.

Рябых отметил, что россияне адаптировались и логистику построили таким образом, чтобы как можно меньше было поражений их критической инфраструктуры, которая задействована именно на логистическое обеспечение войск.

"Соответственно сейчас получение новых средств, которыми мы можем наносить удары - это существенно уменьшит чисто военные возможности агрессора, обеспечение войск и это может повлиять на то, что происходит непосредственно на линии фронта. Когда войска не будут получать в достаточном количестве все средства логистического обеспечения, включая боеприпасы, продовольствие. Это может дать именно задачу ударов по их складам, базам, которые обеспечивают войска", - рассказал Рябых.

Он также отметил, что нанесение ударов на расстояние в 300 километров будет включать в том числе удары по аэродромам, которые используются тактической авиацией противника для поддержки войск противника на линии огня, на линии соприкосновения.

"Дальнейшие удары дальнобойным оружием в глубь территории могут поразить предприятия, которые могут быть задействованы в изготовлении тех или иных средств", - сказал Рябых.

Эксперт подытожил, что все будет зависеть не только от разрешения, а от комплекса факторов, в частности наличия соответствующего оружия для нанесения ударов в глубь рф.

Дополнение

Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории россии.

Как сообщили американские чиновники, сначала оружие, скорее всего, будет использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в курской области на западе россии.

Le Figaro сообщало, что Франция и Британия разрешили Украине бить по рф ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии Le Figaro удалило из статьи строку о том, что Франция и Великобритания разрешили бить ракетами по россии.

Украина уже готовит первые удары американскими ATACMS - Reuters