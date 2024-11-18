Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Агентство по розыску и менеджменту активов, которое должно эффективно управлять арестованным имуществом для сохранения или увеличения их экономической стоимости, все чаще оказывается в эпицентре скандалов. В частности, АРМА привлекает внимание к своей деятельности из-за сомнительных тендерных процедур. Действительно ли правила игры одинаковы для всех? УНН проанализировал три громких кейса и выяснил интересные подробности.

Удивительная скорость на железной дороге

Первый пример касается закупки услуг по управлению 434 железнодорожными вагонами, где победителем стало ООО "Финансово-промышленная компания „Ресурсгруп". Хотя АРМА и начало искать управляющего для этого имущества только после скандала, казалось бы, все прозрачно: конкурс, квалификационные критерии, победитель. Однако внимательный анализ тендерной документации наталкивает на мысль, что условия конкурса формировались исключительно под критерии определенной компании.

Одним из самых интересных критериев в этом договоре является опыт. По условиям, "аналогичными" считались договоры, даже если компания только заказывала услуги перевозки для своих нужд.

"Под аналогичными договорами (опытом) следует понимать... договоры перевозки и организации перевозки собственных грузов железнодорожным транспортом (в вагонах), в т.ч. с привлечением третьих лиц (перевозчиков, экспедиторов)", - выписано в тендерной документации.

То есть, по логике АРМА, если участником процедуры когда-то заказывались услуги по перевозке для собственных нужд (не оказание услуг, а именно получение услуг) у него автоматически появляется опыт выполнения аналогичных договоров.

Представьте, вы заказывали такси-и уже можете претендовать на статус транспортного менеджера.

Если кто-то скажет, что это невозможно, есть возможность проанализировать договоры, которые участник предоставил для подтверждения опыта. В частности, все договоры, которые были предоставлены свидетельствуют о том, что ООО "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ „РЕСУРСГРУП" выступало только заказчиком услуг.

Самая интригующая деталь: пакет документов победителя был полностью готов на следующий день после объявления конкурса. Или это просто чудеса профессионализма, или документы готовились заранее - вопрос остается открытым.

Сухогрузы и "универсальный" победитель

Второй кейс - закупка услуг по управлению сухогрузным судном "EMMAKRIS III" и еще девятью судами. Победу одержало ЧП "Маринекс", которое также оказалось в фокусе из-за нетипичных условий конкурса.

Тендерная документация не требовала от участников никакой материально-технической базы. Более того, квалификационные критерии сводились к наличию дипломов менеджеров, а некоторые работники компании-победителя были приняты на работу уже после объявления конкурса.

Или это прозрачность, или "победа по умолчанию" - вопрос остается без ответа.

ТРЦ "Гулливер": когда требования работают против всех

Еще один пример - конкурс на управление столичным ТРЦ "Гулливер". Здесь АРМА установило впечатляющие требования к участникам. Компании, которая хочет управлять ТРЦ, нужно иметь нежилую недвижимость площадью не менее 35 тысяч квадратных метров и земельные участки общей стоимостью не менее 100 миллионов гривен. Такие условия сразу исключили большинство потенциальных участников.

Однако возникает несколько вопросов - почему в одних конкурсах материально-техническая база не нужна, а в других становится ключевым требованием? Когда одна из компаний задала вопрос об обоснованности этих условий, ответ был лаконичным: требования определены, потому что они "целесообразны".

Вместо выводов

АРМА позиционирует себя как авангард борьбы с коррупцией, но анализ тендеров агентства заставляет задуматься: действительно ли это организация с равными правилами для всех? Подозрения относительно манипуляций и двойных стандартов бросают тень на деятельность АРМА и его руководительницы Елены Думы.

Добавим

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам.

Здание ТРЦ "Гулливер" является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - "Ощадбанк". Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать заем.

В "Ощадбанке" неоднократно заявляли, что решение о передаче "Гулливера" в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки "Ощадбанка из-за прекращения выплат по кредиту могут составить более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ "Гулливер", если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок "Гулливера" отдадут "непонятному управителю".