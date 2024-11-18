Глава МИД Финляндии призвала больше не звонить путину

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Элина Валтонен призвала западных лидеров не соревноваться за внимание кремля и прекратить телефонные разговоры с путиным. Она подчеркнула необходимость скоординированной коммуникации с рф совместно с Украиной.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен просит западных лидеров воздержаться от звонков путину и призвала к скоординированной коммуникации с кремлем. Об этом она заявила в эфире немецкого вещателя ARD, пишет УНН.

Детали

Валтонен подчеркнула, что европейские лидеры должны воздержаться от телефонных разговоров с российским диктатором.

Самое важное - понять, что мы не должны соревноваться за внимание Кремля. Это не будет иметь смысла, если руководители европейских стран будут проводить скоординированные или нескоординированные звонки путину,

- отметила Валтонен.

Министр подчеркнула, что необходим совместный ответ, но не только со стороны США, а прежде всего в координации с Украиной.

Также она добавила, что на заседании министров иностранных дел во вторник будут обсуждать новые санкции против рф, в частности ограничения в отношении ее так называемого "теневого флота".

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром путиным.  

Шольц во время телефонного разговора с путиным призвал его к завершениювойны против Украины и началу мирных переговоров.

«Путина телефонными звонками никто не остановит» - Туск17 нояб. 2024, 15:34 • 18725 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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