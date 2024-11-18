Глава МИД Финляндии призвала больше не звонить путину
Киев • УНН
Элина Валтонен призвала западных лидеров не соревноваться за внимание кремля и прекратить телефонные разговоры с путиным. Она подчеркнула необходимость скоординированной коммуникации с рф совместно с Украиной.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен просит западных лидеров воздержаться от звонков путину и призвала к скоординированной коммуникации с кремлем. Об этом она заявила в эфире немецкого вещателя ARD, пишет УНН.
Детали
Валтонен подчеркнула, что европейские лидеры должны воздержаться от телефонных разговоров с российским диктатором.
Самое важное - понять, что мы не должны соревноваться за внимание Кремля. Это не будет иметь смысла, если руководители европейских стран будут проводить скоординированные или нескоординированные звонки путину,
Министр подчеркнула, что необходим совместный ответ, но не только со стороны США, а прежде всего в координации с Украиной.
Также она добавила, что на заседании министров иностранных дел во вторник будут обсуждать новые санкции против рф, в частности ограничения в отношении ее так называемого "теневого флота".
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром путиным.
Шольц во время телефонного разговора с путиным призвал его к завершениювойны против Украины и началу мирных переговоров.
«Путина телефонными звонками никто не остановит» - Туск17 нояб. 2024, 15:34 • 18725 просмотров