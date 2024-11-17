«Путина телефонными звонками никто не остановит» - Туск
Киев • УНН
Премьер Польши Туск заявил, что телефонные звонки не остановят Путина, комментируя разговор Шольца с диктатором. По его словам, следующие недели станут решающими для войны и будущего.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что атака прошлой ночью рф по Украине доказывает, что путина телефонными звонками никто не остановит, добавив, что следующие недели будут решающими.
Об этом Туск написал в соцсети Х, передает УНН.
Детали
путина телефонными звонками никто не остановит. Атака прошлой ночью, одна из крупнейших в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить настоящую поддержку Украины со стороны всего Запада. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего
Напомним,
Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Шольц во время телефонного разговора с Путиным призвал его к завершениювойны против Украины и началу мирных переговоров.
Туск сообщил, что канцлер Германии позвонил ему и рассказал о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.