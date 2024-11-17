«Путина телефонными звонками никто не остановит» - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что атака прошлой ночью рф по Украине доказывает, что путина телефонными звонками никто не остановит, добавив, что следующие недели будут решающими.

Об этом Туск написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

путина телефонными звонками никто не остановит. Атака прошлой ночью, одна из крупнейших в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить настоящую поддержку Украины со стороны всего Запада. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего