Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Неделя с 18 по 24 ноября является прекрасным периодом для проявления активности. Также на этой неделе произойдет важное астрологическое событие, последствия которого мы будем ощущать более двух десятилетий. О том какие изменения готовят нам звезды специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"Эта неделя будет принимать эстафету уранического полнолуния 16 ноября и принесет много перемен в нашу жизнь.

Сейчас прекрасное время для активности, внедрения ваших планов в жизнь, поскольку в декабре из-за ретроградности Меркурия и Марса будет сложно активно продвигать дела, могут случаться поломки, сложности с электрикой и любой техникой. Поэтому используйте этот период по максимуму, - рассказала астролог.

19 ноября произойдет важное астрологическое событие Плутон войдет в знак Водолея на 24 года.

"Плутон в Водолее внесет революционные изменения в социальные, технологические и политические структуры мира. В этот период открываются масштабные возможности для всех нас выхода на новый уровень в науке, технике и технологиях, социальной сфере и международных отношениях. Но процесс этот будет протекать медленно и едва ли сразу мы сможем его ощутить", - рассказала Ксения Базиленко.

Солнце с 21 ноября войдет в знак Стрельца. Это даст нам больше оптимизма, силы, больше социализации.

"К концу недели Солнце будет в тригоне с Марсом, что придаст нам энергии, усилит волю, что позволит нам сделать множество накопившихся дел, активно заняться спортом.

В начале недели в общении мы можем наблюдать напряжение и сложности в достижении договоренностей, поскольку Меркурий будет находиться в оппозиции к Юпитеру. Это также скажется на росте уровня аварийной опасности на дорогах", - пояснила астролог.

В гороскопе Украины, как пояснила Базиленко, влияние планет принесет возможность для военно-политического руководства страны принять ряд важных, а возможно неожиданных, решений в усилении защиты страны.

ОВНЫ

В первой половине недели у вас будет возможность закрыть важные для вас вопросы, отдать долги и разрешить сложные ситуации с партнерами. А во второй половине недели вы сможете максимально уделить время себе, своим интересам и хобби, заняться своим внешним видом.

Также вам стоит избегать конфликтных ситуаций. Будьте внимательными на дорогах.

В любви вас ждет успех.

ТЕЛЬЦЫ

Эта неделя будет для вас очень активной и даст возможность реализовать ваши планы. В начале недели избегайте излишнего упрямства, ссор с вашими партнерами. К концу недели вы сможете принять ряд важных решений, особенно в финансовых вопросах. К вам могут прийти интересные предложения по бизнесу. Удачными будут публичные выступления.

Возможна покупка автомобиля.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало недели может быть очень эмоциональным, что может привести вас к конфликтным ситуациям, особенно на работе. Будьте внимательны на дорогах.

В середине недели к вам придет важная информация, которая может изменить ваши планы.

На этой неделе вы сможете получить большую поддержку от ваших партнеров как по бизнесу, так и по браку. У вас появится реальная возможность заключить важные контракты и договора, получить необходимые для вас документы.

РАКИ

На этой неделе вам стоит полностью погрузится в работу. Сейчас у вас будет большая возможность реализовать себя, разрешить накопившиеся вопросы и значительно улучшить свое материальное положение. К концу недели к вам может прийти прекрасное предложение по работе. Также возможна учеба для повышения ваших профессиональных знаний.

На выходных вам стоит хорошенько отдохнуть и набраться сил.

ЛЬВЫ

На этой неделе вы будите полны сил и энергии, к вам придут интересные идеи и возможности для их реализации. Большую поддержку вы получите от своих близких. А вот с детьми могут возникнуть трудности. Вам стоит избегать конфликтов с ними и помочь им преодолевать сложности.

Используйте выходные дни в свое удовольствие для пополнения энергии.

В любви могут возникнуть трудности.

ДЕВЫ

На этой неделе вы полностью погрузитесь в информационный поток. У вас будет перенасыщение встречами, переговорами, частыми поездками, удачными публичными выступлениями. В ваших проектах могут возникнуть трудности, но вы с легкостью сможете их преодолеть.

Ближе к выходным вам стоит больше находиться дома, чтобы пополнить свой ресурс. Возможны встречи с родственниками.

ВЕСЫ

На этой неделе вы сможете удачно продвигать свои идеи и проекты, чувствовать поддержку со стороны друзей. В финансовых делах будет особый успех - вы сможете увеличить свою прибыль, получить материальную поддержку, льготы. Во второй половине недели возможен переезд или удачная поездка.

Вам необходимо избегать конфликтов и внимательно относиться к сказанным вами словам.

СКОРПИОНЫ

На этой недели вы будите полны сил. Обратите внимание, прежде всего, на себя и свои планы. Постарайтесь их максимально реализовывать. Таким образом, вы сможете быстро получить прибыль или премию, улучшить свое материальное положение.

Вы сможете получить поддержку вашего руководства, усилить свои позиции. Но не спешите на этой неделе брать кредиты или входить в долговые обязательства.

СТРЕЛЬЦЫ

Эта неделя принесет вам возможность реализовать свои планы. Вам стоит больше рассчитывать на самих себя, брать на себя ответственность за собственный успех и тогда он не заставит себя ждать. Больше веры в себя, иначе собственные претензии могут затормозить возможности, которые предоставит сам эта неделя.

Возможны удачные дальние поездки и приятное общение с иностранцами.

КОЗЕРОГИ

Эта неделя весьма удачна для вас. Активно реализуйте свои проекты, опирайтесь на свою команду. Даже самые рискованные вопросы вы сможете решить.

Ближе к выходным вам стоит больше отдыхать в уединении, чтобы восстановить свои силы.

ВОДОЛЕИ

Эта неделя будет яркой и энергичной, что поможет вам максимально продвинуться в ваших делах. Вы будете получать большую поддержку как от вашего руководства, так и от коллектива. Ваши самые необычные прогрессивные проекты будут весьма успешны. Вас ожидает финансовая прибыль.

А вот с друзьями могут возникать конфликты. Будьте внимательны к ним.

РИБЫ

На этой неделе вы сможете наладить отношения с иностранцами, получить документы из-за рубежа, а также удачно будут складывать заграничные поездки.

Во второй половине недели к вам могут прийти прекрасные предложения, а также могут открыться большие возможности в вашей деятельности. Главное, быть активными и предприимчивыми, чтобы не упустить свой шанс.