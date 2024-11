Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

В Южной Корее состоялась первая церемония вручения премии Korea Grand Music Awards. Больше всего наград собрала женская группа Aespa. Об этом УНН пишет со ссылкой на nme.com.

Детали

Первая в истории церемония вручения премии Korea Grand Music Awards, учрежденная южнокорейской спортивно-развлекательной газетой Ilgan Sports, прошла на Inspire Arena в городе Инчхон.

Церемонию награждения вели участница NewJeans Ханни, Winter из Aespa и актриса Нам Джи-хён. На церемонии также выступили такие артисты, как NewJeans, NiziU, Аеѕра, ATEEZ, ZEROBASEONE и Тэмин.

Самыми титулованными артистками церемонии стали участницы Aespa, которые увезли домой четыре награды: Grand Honour's Choice, Grand Song, Best Song и Most Streamed Song. За ними следует группа Day6, которые стали победителями в номинации Grand Performer, Best Song и Best Band.

Среди других победителей главных призов - NewJeans, (G)I-DLE, ATEEZ и ZEROBASEONE.

