Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды
Киев • УНН
На первой церемонии Korea Grand Music Awards в Инчхоне женская группа Aespa получила четыре награды. Среди других победителей - Day6, NewJeans, (G)I-DLE, ATEEZ и ZEROBASEONE.
В Южной Корее состоялась первая церемония вручения премии Korea Grand Music Awards. Больше всего наград собрала женская группа Aespa. Об этом УНН пишет со ссылкой на nme.com.
Детали
Первая в истории церемония вручения премии Korea Grand Music Awards, учрежденная южнокорейской спортивно-развлекательной газетой Ilgan Sports, прошла на Inspire Arena в городе Инчхон.
Церемонию награждения вели участница NewJeans Ханни, Winter из Aespa и актриса Нам Джи-хён. На церемонии также выступили такие артисты, как NewJeans, NiziU, Аеѕра, ATEEZ, ZEROBASEONE и Тэмин.
Самыми титулованными артистками церемонии стали участницы Aespa, которые увезли домой четыре награды: Grand Honour's Choice, Grand Song, Best Song и Most Streamed Song. За ними следует группа Day6, которые стали победителями в номинации Grand Performer, Best Song и Best Band.
Среди других победителей главных призов - NewJeans, (G)I-DLE, ATEEZ и ZEROBASEONE.
Напомним
Бейонсе обошла Jay-Z по количеству номинаций на "Грэмми" благодаря альбому Cowboy Carter. Певица получила 11 новых номинаций, включая "Лучший альбом" и "Песню года".
"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"11 мар. 2024, 01:13 • 105551 просмотр