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Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Киев  •  УНН

 • 31227 просмотра

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Броварской центр «Ветеран PRO» запускает новые реабилитационные программы для военных и их семей. Центр сочетает художественные мероприятия, ароматерапию и дайвинг-реабилитацию.

В Броварском городском ветеранском центре «Ветеран PRO» активно внедряют новые мероприятия для поддержки военных и их семей. В частности, здесь организуют тренинги, различные терапии и художественные события. Как рассказала УНН руководитель центра Татьяна Гордиенко, ко Дню Вооруженных сил Украины планируется проведение выставки детских рисунков «Сила духа на холсте».

«У нас сейчас продолжается художественное мероприятие  «Сила духа на холсте». До 6 декабря, ко Дню Вооруженных сил Украины будет выставка. И из фотографий дети рисуют фото наших защитников. В выставку войдут рисунки о действующих военных, так и тех, что находятся в плену, тех кто освободились из плена, наших павших героев», - рассказала Гордиенко.

По ее словам, рисуют портреты ученики Броварской школы искусств вместе.

«Мы хотим сделать эту выставку на весь город, пригласим всех желающих, будет свободный вход - накануне Дня Вооруженных сил Украины мы ее откроем, уже над этим работаем. Сейчас более 30 портретов - уже в работе. Выставка будет не обычной, потому что это защитники глазами детей. Нам очень хотелось совместить эти два символа, потому что от наших защитников  зависит полностью наше будущее, а дети - наше настоящее. Поэтому мы хотели подчеркнуть эту важность и показать, что каждый сейчас на своем фронте, и даже дети стараются свою благодарность выразить через портрет», - отметила Гордиенко.

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Кроме того, по ее словам в Броварском городском ветеранском центре состоялось первое занятие по ароматерапии, в котором приняли участие жены и матери военных.  «Мы разбирали запахи, саму ароматерапию, подбирали ароматы, говорили об успокаивающих ароматах, о тех, которые придают энергию, о тех, которыми пользоваться во время какой-то пандемии или заболевания», - рассказала руководитель «Ветеран PRO». 

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Гордиенко добавила, что такие встречи станут регулярными - раз в месяц. «Мы планируем в декабре запустить второй такой тренинг об ароматах. На нем речь пойдет о том, как создать аромат. Мы будем пробовать с помощью  эфирных масел создать тот аромат, который подходит именно тебе», - поделилась она.

Кроме того в ветеран хабе  даже несмотря на обстрел территории Украины россией состоялся совместный день «Дневники устойчивости Броварщины. Во время встречи участники описывали собственные истории устойчивости.

Также в ближайшее время планируется кинопоказ «Женщины Донетчины».

Татьяна Гордиенко также напомнила, что в Броварах продолжаются также занятия по дайвинг реабилитации, в которых принимают участие ветераны войны.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, что в Броварском ветеранском центре запустили проект по бесплатному обучению дайвингу для военных, потерявших конечности, членов семей погибших и ВПЛ. Занятия проходят в бассейне «Купава» и включают теоретическую и практическую подготовку.

Напомним,

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров разрабатывают программу  на 4-5 лет для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской громаде планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимальный для старых многоквартирных домов громады.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью . Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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