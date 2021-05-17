Сполучені Штати нададуть іншим країнам ще 20 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

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“Ми знаємо, що Америка ніколи не буде повністю в безпеці, поки пандемія, що вирує у всьому світі, не буде під контролем”, — сказав Байден.

При цьому президент США наголосив, що “ми не використовуватимемо наші вакцини для забезпечення прихильності інших країн”.

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Так, Вашингтон планує надати іншим країнам у найближчі місяці близько 80 мільйонів доз. У квітні уряд США оголосив, що віддасть за кордон 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, яку Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) поки ще не допустило для використання в країні.

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Як зазначила речниця Білого Дому Джен Псакі, Вашингтон очікує схвалення вакцини AstraZeneca управлінням, що дозволить поставити всі 80 мільйонів вакцин країнам світу до кінця червня цього року.

За даними Білого дому, додаткові 20 мільйонів доз, про які оголосили 17 травня, — вакцини. які затверджені для екстреного використання в США. Такими наразі є препарати BioNTech/Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson.

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Раніше уряд США вже надав чотири мільйони доз вакцини проти AstraZeneca своїм сусідам — Мексиці та Канаді.