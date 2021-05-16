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Вакцини Pfizer та Moderna показали ефективність у боротьбі з COVID-19 на 94%

Київ • УНН

 • 20350 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Вакцини проти COVID-19, вироблені компаніями Pfizer та Moderna, знижують ризик захворіти вірусом на 94%, згідно з даними, проведеними у найбільших центрах контролю та профілактики захворювань (CDC). Про це пише УНН.

Вакцини Pfizer та Moderna показали ефективність у боротьбі з COVID-19 на 94%

Деталі

Лише 6% випадків COVID-19 серед понад 1800 медичних працівників були у людей, повністю вакцинованих одним із двох уколів мРНК. Ніхто з учасників дослідження не отримував вакцини Johnson&Johnson.

Дослідження було призначене лише для того, щоб перевірити, чи вакцини не заважали людям отримувати симптоматичний COVID-19, але той факт, що лише невелика частина групи, які отримали позитивний результат, була повністю вакцинована, свідчить про те, що уколи, ймовірно, запобігають зараженню та передачі, а не лише хворобі.

Нагадаємо

Європейська комісія підписала новий контракт на постачання вакцини проти Covid-19 виробництва Pfizer/BioNTech, відкривши шлях для 1,8 мільярда доз на 2021-2023 роки. Pfizer подає заявку на повне схвалення в США своєї вакцини від COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вартість однієї дози вакцини від COVID-19 для України складає 7,52 долара.

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