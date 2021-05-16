Вакцини Pfizer та Moderna показали ефективність у боротьбі з COVID-19 на 94%

Деталі

Лише 6% випадків COVID-19 серед понад 1800 медичних працівників були у людей, повністю вакцинованих одним із двох уколів мРНК. Ніхто з учасників дослідження не отримував вакцини Johnson&Johnson.

Дослідження було призначене лише для того, щоб перевірити, чи вакцини не заважали людям отримувати симптоматичний COVID-19, але той факт, що лише невелика частина групи, які отримали позитивний результат, була повністю вакцинована, свідчить про те, що уколи, ймовірно, запобігають зараженню та передачі, а не лише хворобі.

Нагадаємо

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