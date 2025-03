ЄС уклав контракт на постачання 1,8 млрд доз вакцини Pfizer від COVID-19

Деталі

Контракт передбачає гарантовані 900 мільйонів доз з можливістю додатково отримати ще 900 мільйонів доз.

Нова угода включає пункти, які дозволяють передачу і перепродаж доз. Вона також передбачає, щомісячні графіки доставки і санкції за можливі затримки.

Комісія також веде переговори з Moderna Inc. , Novavax Inc. і Valneva SE про додаткові поставках. Тим часом, поставки вакцини Johnson&Johnson залишаються поодинокими, оскільки триває розслідування заражених партій на заводі в США.

Проте минулого тижня фон дер Ляйен заявила, що очікує, що до липня буде доступно досить доз всіх вакцин для вакцинації більшої частини населення євроблоку.

Оголошення про контракт в суботу було зроблено після того, як голова комісії заявила, що відкрита для обговорення пропозиції президента Джо Байдена про відмову від патентів на вакцини проти Covid-19.

Фон дер Ляйен заявила на конференції лідерів Європейського союзу в п'ятницю, що виробники вакцин в блоці експортували близько половини вироблених ними вакцин, в цілому близько 200 мільйонів, і закликали США не відставати від цих зусиль.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021