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ЄС уклав контракт на постачання 1,8 млрд доз вакцини Pfizer від COVID-19

ЄС уклав контракт на постачання 1,8 млрд доз вакцини Pfizer від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Європейська комісія підписала новий контракт на постачання вакцини проти Covid-19 виробництва Pfizer/BioNTech, відкривши шлях для 1,8 мільярда доз на 2021-2023 роки. Про це заявила в суботу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, інформує УНН.

Деталі

Контракт передбачає гарантовані 900 мільйонів доз з можливістю додатково отримати ще 900 мільйонів доз.

Нова угода включає пункти, які дозволяють передачу і перепродаж доз. Вона також передбачає, щомісячні графіки доставки і санкції за можливі затримки.

Комісія також веде переговори з Moderna Inc. , Novavax Inc. і Valneva SE про додаткові поставках. Тим часом, поставки вакцини Johnson&Johnson залишаються поодинокими, оскільки триває розслідування заражених партій на заводі в США.

Проте минулого тижня фон дер Ляйен заявила, що очікує, що до липня буде доступно досить доз всіх вакцин для вакцинації більшої частини населення євроблоку.

Оголошення про контракт в суботу було зроблено після того, як голова комісії заявила, що відкрита для обговорення пропозиції президента Джо Байдена про відмову від патентів на вакцини проти Covid-19.

Фон дер Ляйен заявила на конференції лідерів Європейського союзу в п'ятницю, що виробники вакцин в блоці експортували близько половини вироблених ними вакцин, в цілому близько 200 мільйонів, і закликали США не відставати від цих зусиль.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.

Other contracts and other vaccine technologies will follow.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

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