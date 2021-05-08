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ЕС заключил контракт на поставку 1,8 млрд доз вакцины Pfizer от COVID-19

ЕС заключил контракт на поставку 1,8 млрд доз вакцины Pfizer от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 22413 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Европейская комиссия подписала новый контракт на поставку вакцины против Covid-19 производства Pfizer/BioNTech, открыв путь для 1,8 миллиарда доз в 2021-2023 годах. Об этом заявила в субботу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует УНН.

Детали

Контракт предусматривает гарантированные 900 млн доз с возможностью дополнительно получить еще 900 млн доз.

Новое соглашение включает пункты, которые позволяют передачу и перепродажу доз. Оно также предусматривает, ежемесячные графики доставки и санкции за возможные задержки.

Комиссия также ведет переговоры с Moderna Inc., Novavax Inc. и Valneva SE о дополнительных поставках. Между тем, поставки вакцины Johnson&Johnson остаются единичными, поскольку продолжается расследование зараженных партий на заводе в США.

Однако на прошлой неделе фон дер Ляйен заявила, что ожидает, что к июлю будет доступно достаточно доз всех вакцин для вакцинации большей части населения евроблока.

Объявления о контракте в субботу было сделано после того, как председатель комиссии заявила, что открыта для обсуждения предложения президента Джо Байдена об отказе от патентов на вакцины против Covid-19.

Фон дер Ляйен заявила на конференции лидеров Европейского союза в пятницу, что производители вакцин в блоке экспортировали около половины производимых ими вакцин, в общей сложности около 200 млн, и призвала США не отставать от этих усилий.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.

Other contracts and other vaccine technologies will follow.

- Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

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