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Вакцины Pfizer и Moderna показали эффективность в борьбе с COVID-19 на 94%

Киев • УНН

 • 20350 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Вакцины против COVID-19, производимые компаниями Pfizer и Moderna, снижают риск заболеть вирусом на 94%, согласно данным, проведенным в крупнейших центрах контроля и профилактики заболеваний (CDC). Об этом пишет УНН.

Вакцины Pfizer и Moderna показали эффективность в борьбе с COVID-19 на 94%

Детали

Лишь 6% случаев COVID-19 среди более 1800 медицинских работников были у людей, полностью вакцинированных одним из двух уколов мРНК. Никто из участников исследования не получал вакцины Johnson & Johnson.

Исследование было предназначено только для того, чтобы проверить, вакцины не мешали людям получать симптоматическое COVID-19, но тот факт, что лишь небольшая часть группы, получили положительный результат, была полностью вакцинирован, свидетельствует о том, что уколы, вероятно, предотвращают заражению и передачи, а не только болезни.

Напомним

Европейская комиссия подписала новый контракт на поставку вакцины против Covid-19 производства Pfizer / BioNTech, открыв путь для 1,8 миллиарда доз в 2021-2023 годы. Pfizer подает заявку на полное одобрение в США своей вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 для Украины составляет 7,52 доллара.

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