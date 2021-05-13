Середня ціна за дозу вакцини від COVID-19 для України складає 7,52 долара – Степанов

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"Ми не можемо розголошувати ціну через жорстоку конфіденційність договорів, але я можу сказати, що загалом ми витрачаємо 240,5 млн доларів на 32 млн доз вакцин: це з доставкою, з логістикою, з усіма розходами. Середня ціна для України однієї дози вакцини виходить 7,52 долара", - розповів Степанов.

Деталі

Однак, секрет того, яким чином Україні вдалося отримати таку низьку середню ціну за одну дозу вакцини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов не розкрив.

Доповнення

Відзначимо, що як писав раніше УНН, єдиного комерційного світового ринку вакцин від COVID-19 не існує. Через це уряди по всьому світу — єдині покупці, а ціна встановлюється виключно державними контрактами на основі домовленостей у кожному конкретному випадку. Через це часто різні країни платять різну ціну за дозу вакцини одного й того самого виробника.

Наприклад, Ізраїль платив 23,5 долари за дозу Pfizer/BioNTech та Moderna.

Референтні показники цін для різних вакцин і країн можуть кардинально відрізнятись. Так, у первинних угодах з урядом США вакцина Pfizer/BioNTech коштує 19,5 долара за дозу у порівнянні з 15 доларами за Moderna, 16 доларами за Novavax, 10 доларами за Johnson & Johnson та 4 доларами за AstraZeneca.