Ціна життя: скільки коштують вакцини від COVID-19 для бюджетів різних країн

Так, у первинних угодах з урядом США вакцина Pfizer/BioNTech коштує 19,5 долара за дозу у порівнянні з 15 доларами за Moderna, 16 доларами за Novavax, 10 доларами за Johnson & Johnson та 4 доларами за AstraZeneca. До того ж, AstraZeneca та Johnson & Johnson задекларували не отримувати прибуток від пандемії, тоді як Moderna і Pfizer - ні. Тож, скільки різні країни готові викласти за порятунок життя та здоров’я своїх громадян – відповідь у матеріалі УНН.

Ізраїль. Країна, яка продемонструвала одну з найвищих динамік вакцинування населення, визнала, що в середньому платить 23,5 долари за дозу Pfizer/BioNTech та Moderna. Така ціна була обумовлена наданням можливості отримувати дострокові поставки. Ізраїль погодився також надати Pfizer анонімні дані про стан здоров'я всіх своїх громадян як частину угоди. Варто додати, що навіть за такої високої ціни вакцинація всього населення Ізраїлю коштує економіці лише два дні повного локдауну.

Бельгія. У грудні минулого року держсекретар Бельгії Єва Де Блікер поділилася у Twitter цінами на вакцини, а також кількістю доз, закуплених її урядом. Згідно з твітом, різниця в цінах між окремими виробниками величезна. Найдорожчим є препарат американської компанії Moderna по 18 доларів за дозу.

Вакцини від компанії BioNТech, що базується у Майнці, та її американського партнера Pfizer обійшлись трохи дешевше – 12 доларів. Поміж ними Johnson & Johnson за 8,50 доларів. Вакцина AstraZeneca наразі є найдешевшою для Бельгії - 1,78 євро за дозу.

Болгарія. Прем'єр-міністр країни Бойко Борисов повідомив, що 2,7 мільйона доз вакцини Pfizer вдалося завдяки його дипломатичним зусиллям придбати за ціною 19,50 євро за штуку. Він також додав, що експерти повинні встановити набагато вищі обсяги витрат на закупівлю вакцин в бюджеті Болгарії на наступний рік.

Польща. У січні 2021 року уряд країни прогнозував закупівлю понад 60,52 млн доз вакцин проти COVID-19 протягом 2021 року, та більше ніж 1,52 млн вже у 2022-у. Середня вартість однієї дози вакцини закладалась приблизно 10 доларів. Станом на сьогодні ціна дози вакцини Pfizer становить близько 19 доларів. Однак німецькі ЗМІ повідомляють, що спочатку компанії-виробники планували отримати в кілька разів більше за дозу від країн Європейського Союзу.

Австрія. Уряд країни 5 травня вирішив придбати 42 мільйони додаткових доз вакцини на 2022-2023 роки. Для цього наразі закладають 800 млн євро з можливістю збільшення цієї суми. Загальна сума витрат на придбання та замовлення 72,5 мільйона доз вакцин (законтрактовані на сьогодні) становить 1,2 мільярда євро.

А ще на початку року Австрія вирішила закупити шість мільйонів доз додаткової вакцини. Більшість із них надходить від американської компанії Moderna і буде доступна наприкінці другого кварталу. Решта припадає на французьку компанію Valneva, вакцина якої ще не затверджена і не буде доступна до кінця року. Завдяки цим додатковим дозам, які коштують 73 мільйони євро, кількість вакцин зросте до 30,5 мільйона доз. При цьому їхня сукупна вартість обійдеться країні 388,3 млн євро.

Південна Африка. Країна платила в січні 5,25 долара за дозу вакцини AstraZeneca, що вдвічі перевищує ціну у 2,15 долара за дозу, яку платить ЄС. Уряду Південної Африки у виробника було пояснено, що 5,25 долара — це встановлена ціна для країни, яку Світовий банк класифікує як державу з середнім рівнем доходу. При цьому інші країни з високим рівнем доходу отримують знижку через зроблені інвестиції в дослідження та розробку вакцин.

Велика Британія. Ціни на вакцини — лише один із факторів витрат на проведення імунізаційної кампанії. Так, з 11,7 млрд фунтів стерлінгів, які Велика Британія планує витратити на свою програму вакцинації, лише на 2,9 млрд країна планує закупити вакцини. Таким чином буде забезпечено 267 млн доз п’яти різних типів вакцин (за даними Державного аудиторського управління).

Доповнення

Додамо, що здебільшого за умовами конфіденційності між виробниками вакцин і країнами укладаються договори, що зобов'язують усіх учасників до нерозголошення ціни за дозу. Однак, ще наприкінці 2020 року, коли формувався бюджет на 2021 рік, міністр охорони здоров'я Максим Степанов неодноразово наголошував, що МОЗ необхідно на закупівлю вакцин у 2021 році понад 15 млрд гривень. При цьому МОЗ отримало лише 4 млрд з обіцянкою в разі потреби оперативно дофінансувати закупівлі.

Відзначимо, що наразі Україна очікує отримати 42 мільйони доз вакцин (включно з програмою COVAX), майже половина з яких виробництва Pfizer, а інші – AstraZeneca, CoronaVac і Novavax. Цієї кількості повинно вистачити для вакцинації більшості дорослого населення до кінця 2021 року з метою вироблення колективного імунітету.