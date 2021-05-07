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Цена жизни: сколько стоят вакцины от COVID-19 для бюджетов разных стран

Цена жизни: сколько стоят вакцины от COVID-19 для бюджетов разных стран

Киев  •  УНН

 • 42436 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Единого коммерческого мирового рынка вакцин от COVID-19 не существует. Поэтому сейчас правительства по всему миру - единственные покупатели, а цена устанавливается исключительно государственными контрактами на основе договоренностей в каждом конкретном случае. Из-за этого часто разные страны платят разную цену за дозу вакцины одного и того же производителя. УНН проанализировал закупочную стоимость "ковидных" вакцин в разных странах мира, а также то, сколько бюджетных средств правительства государств готовы платить для того, чтобы защищать жизни своих граждан.

Так, в первичных сделках с правительством США вакцина Pfizer/BioNTech стоит 19,5 доллара за дозу по сравнению с 15 долларами за Moderna, 16 долларами за Novavax, 10 долларами за Johnson & Johnson и 4 долларами за AstraZeneca. К тому же, AstraZeneca и Johnson & Johnson задекларировали не получать прибыль от пандемии, тогда как Moderna и Pfizer - нет. Поэтому, сколько различные страны готовы выложить за спасение жизни и здоровья своих граждан - ответ в материале УНН.

Израиль. Страна, которая продемонстрировала одну из самых высоких динамик вакцинации населения, признала, что в среднем платит 23,5 доллара за дозу Pfizer/BioNTech и Moderna. Такая цена была обусловлена предоставлением возможности получать досрочные поставки. Израиль согласился также предоставить Pfizer анонимные данные о состоянии здоровья всех своих граждан как часть сделки. Стоит добавить, что даже при такой высокой цене вакцинация всего населения Израиля стоит экономике только два дня полного локдауна.

Бельгия. В декабре прошлого года госсекретарь Бельгии Ева Де Бликер поделилась в Twitter ценами на вакцины, а также количеством доз, закупленных ее правительством. Согласно твиту, разница в ценах между отдельными производителями огромна. Самым дорогим является препарат американской компании Moderna по 18 долларов за дозу.

Вакцины от компании BioNТech, базирующейся в Майнце, и ее американского партнера Pfizer обошлись чуть дешевле - 12 долларов. Между ними Johnson & Johnson за 8,50 долларов. Вакцина AstraZeneca сейчас является самой дешевой для Бельгии - 1,78 евро за дозу.

Болгария. Премьер-министр страны Бойко Борисов сообщил, что 2,7 миллиона доз вакцины Pfizer удалось благодаря его дипломатическим усилиям приобрести по цене 19,50 евро за штуку. Он также добавил, что эксперты должны установить гораздо выше объемы расходов на закупку вакцин в бюджете Болгарии на следующий год.

Польша. В январе 2021 года правительство страны прогнозировал закупку более 60,52 млн доз вакцин против COVID-19 в течение 2021 года и более 1,52 млн уже в 2022-м. Средняя стоимость одной дозы вакцины закладывалась примерно 10 долларов. На сегодня цена дозы вакцины Pfizer составляет около 19 долларов. Однако немецкие СМИ сообщают, что сначала компании-производители планировали получить в несколько раз больше доз от стран Европейского Союза.

Австрия. Правительство страны 5 мая решило приобрести 42 миллиона дополнительных доз вакцины на 2022-2023 годы. Для этого сейчас закладывают 800 млн евро с возможностью увеличения этой суммы. Общая сумма расходов на приобретение и заказ 72,5 миллиона доз вакцин (законтрактованы на сегодня) составляет 1,2 миллиарда евро.

А еще в начале года Австрия решила закупить шесть миллионов доз дополнительной вакцины. Большинство из них поступает от американской компании Moderna и будет доступна в конце второго квартала. Остальное приходится на французскую компанию Valneva, вакцина которой еще не утверждена и не будет доступна до конца года. Благодаря этим дополнительным дозам, которые стоят 73 миллионов евро, количество вакцин возрастет до 30,5 миллиона доз. При этом их совокупная стоимость обойдется стране 388,3 млн евро.

Южная Африка. Страна платила в январе 5,25 доллара за дозу вакцины AstraZeneca, что вдвое превышает цену в 2,15 доллара за дозу, которую платит ЕС. Правительству Южной Африки у производителя было объяснено, что 5,25 доллара - это установленная цена для страны, которую Всемирный банк классифицирует как государство со средним уровнем дохода. При этом другие страны с высоким уровнем дохода получают скидку за сделанные инвестиции в исследования и разработку вакцин.

Великобритания. Цены на вакцины - лишь один из факторов расходов на проведение иммунизационной кампании. Так, из 11,7 млрд фунтов стерлингов, которые Великобритания планирует потратить на свою программу вакцинации, только на 2,9 млрд страна планирует закупить вакцины. Таким образом будет обеспечено 267 млн доз пяти различных типов вакцин (по данным Государственного аудиторского управления).

Дополнение

Добавим, что в основном по условиям конфиденциальности между производителями вакцин и странами заключаются договоры, обязывающие всех участников к неразглашению цены за дозу. Однако, еще в конце 2020 года, когда формировался бюджет на 2021 год, министр здравоохранения Максим Степанов неоднократно подчеркивал, что Минздраву необходимо на закупку вакцин в 2021 году более 15 млрд гривен. При этом Минздрав получил лишь 4 млрд с обещанием в случае необходимости оперативно дофинансировать закупки.

Отметим, что сейчас Украина ожидает получить 42 миллиона доз вакцин (включая программу COVAX), почти половина из которых производства Pfizer, а другие - AstraZeneca, CoronaVac и Novavax. Этого количества должно хватить для вакцинации большинства взрослого населения до конца 2021 года с целью выработки коллективного иммунитета.

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