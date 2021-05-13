Средняя цена за дозу вакцины от COVID-19 для Украины составляет 7,52 доллара - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 для Украины составляет 7,52 доллара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на эфир телеканала "НАШ".
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"Мы не можем разглашать цену из-за жестокой конфиденциальности договоров, но я могу сказать, что в целом мы тратим 240,5 млн долларов на 32 млн доз вакцин: это с доставкой, с логистикой, со всеми расходами. Средняя цена для Украины одной дозы вакцины получается 7,52 доллара", - рассказал Степанов.
Детали
Однако, секрет того, каким образом Украине удалось получить такую низкую среднюю цену за одну дозу вакцины, министр здравоохранения Максим Степанов не раскрыл.
Дополнение
Отметим, что как писал ранее УНН, единого коммерческого мирового рынка вакцин от COVID-19 не существует. Поэтому правительства по всему миру - единственные покупатели, а цена устанавливается исключительно государственными контрактами на основе договоренностей в каждом конкретном случае. Из-за этого часто разные страны платят разную цену за дозу вакцины одного и того же производителя.
Например, Израиль платил 23,5 доллара за дозу Pfizer/BioNTech и Moderna.
Референтные показатели цен для различных вакцин и стран могут кардинально отличаться. Так, в первичных сделках с правительством США вакцина Pfizer/BioNTech стоит 19,5 доллара за дозу по сравнению с 15 долларами за Moderna, 16 долларами за Novavax, 10 долларами за Johnson & Johnson и 4 долларами за AstraZeneca.