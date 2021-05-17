Соединенные Штаты предоставят другим странам еще 20 млн доз вакцин от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. США предоставят другим странам до конца июня еще 20 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает УНН.
Цитата
“Мы знаем, что Америка никогда не будет полностью в безопасности, пока пандемия, бушующая во всем мире, не будет под контролем”, — сказал Байден.
При этом президент США подчеркнул, что “мы не будем использовать наши вакцины для обеспечения приверженности других стран”.
Детали
Так, Вашингтон планирует предоставить другим странам в ближайшие месяцы около 80 млн доз. В апреле правительство США объявило, что отдаст за границу 60 млн доз вакцины AstraZeneca, которую Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) пока еще не допустило для использования в стране.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцины Pfizer и Moderna показали эффективность в борьбе с COVID-19 на 94%
Как отметила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, Вашингтон ожидает одобрения вакцины AstraZeneca управлением, что позволит поставить все 80 млн вакцин странам мира к концу июня этого года.
По данным Белого дома, дополнительные 20 млн доз, о которых объявили 17 мая — вакцины. утвержденные для экстренного использования в США. Такими сейчас является препараты BioNTech / Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Производитель вакцины Johnson & Johnson сократил поставки в ЕС наполовину
Ранее правительство США уже предоставил четыре миллиона доз вакцины против AstraZeneca своим соседям — Мексике и Канаде.